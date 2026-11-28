गाजर को पकाने के बाद चीनी डालने की तैयारी करें। इसके लिए एक पैन में चीनी और पानी डालकर इसे मध्यम आंच पर पकाएं।

जब पानी में चीनी पूरी तरह से घुल जाए तो इसे एक पानी वाले बर्तन में डालें और जब यह मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसमें अपनी उंगलियां डालकर देखें कि यह चिपचिपा है या नहीं।

अगर आपको लगे कि मिश्रण चिपचिपा है तो समझ जाइए कि चीनी की चाशनी तैयार हो चुकी है।