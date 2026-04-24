गर्मियों में बचे हुए चावल से बनाएं ठंडा-ठंडा पंता भात, शरीर को मिलेगी ठंडक

पंता भात ओडिशा का खास व्यंजन है, जिसे आमतौर पर बचे हुए चावलों से बनाया जाता है। यह खाना गर्मियों में खासतौर पर खाया जाता है, क्योंकि यह ठंडा और ताजगी देने वाला होता है। पंता भात को दही और हरी मिर्च के साथ परोसा जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आइए आज हम आपको ठंडे पांटा भात की रेसिपी बताते हैं। इसे गर्मी में खाएंगे तो आपका पेट भी भरेगा और ठंडक भी मिलेगी।

#1 चावल भिगोएं पंता भात बनाने के लिए सबसे पहले बचे हुए चावलों को पानी में भिगो दें। अगर आपके पास पके हुए चावल हैं तो उन्हें रातभर के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दें। अगर चावल ज्यादा पुराने नहीं हैं तो उन्हें कम से कम 5-6 घंटे तक पानी में भिगोएं। जब चावल पानी सोख लें तो फिर इन्हें ठंडे पानी से धोकर एक कटोरे में रखें। एक दिन से ज्यादा पुराने चावल न खाएं।

#2 पंता भात को ठंडा करने के लिए करें ये काम पानी सोखने के बाद पंता भात को ठंडा करने के लिए एक कटोरी में रखें, फिर इसके ऊपर एक प्लेट रखकर इसे ठंडा करने के लिए रख दें। इसके बाद पंता भात को निकालें और इसे एक कटोरे में निकालकर इसके ऊपर ताजे पुदीने की पत्तियां, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा प्याज डालें। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद का तड़का भी लगा सकते हैं या मसाले मिला सकते हैं।

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#3 दही और हरी मिर्च की चटनी के साथ परोसें पंता भात पंता भात को दही और हरी मिर्च की चटनी के साथ परोसें। इसके लिए सबसे पहले दही को एक कटोरे में डालकर उसमें थोड़ा-सा नमक और भुना जीरा पाउडर मिलाएं। इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा, सूखी लाल मिर्च और करी पत्ते डालें और जब इनका रंग बदल जाए तो पंता भात के ऊपर डालकर इसे परोसें। आप इसे अचार के साथ भी खा सकते हैं।

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