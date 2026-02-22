रात के खाने के लिए बनाएं गाजर और अदरक का डिटॉक्स सूप, जानिए आसान रेसिपी

आज-कल लोग अपने वजन को नियंत्रित करने के लिए कई तरह के उपाय अपना रहे हैं। इसके लिए लोग डाइटिंग के साथ-साथ हल्का डिनर करने पर भी जोर दे रहे हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो गाजर और अदरक का डिटॉक्स सूप एक स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प हो सकता है। यह सूप न केवल आपको ताजगी देगा, बल्कि आपके शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करेगा। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।

सामग्री इस सूप को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री गाजर और अदरक का डिटॉक्स सूप मिनटों में बन जाता है और इसमें ज्यादा सामग्री भी नहीं पड़ती है। इसके लिए आपको 500 ग्राम गाजर (छिली और कटी हुई), एक बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच जैतून का तेल, एक छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक, काली मिर्च, 4 कप पानी, पुदीने के कुछ पत्ते, थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया और नींबू का रस चाहिए होगा।

स्टेप-1 इस तरह से शुरू करें सूप की तैयारी सबसे पहले एक पैन में जैतून का तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें। जब जीरा भुन जाए तो उसमें अदरक का पेस्ट डालकर कुछ मिनट भूनें। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें कटी हुई गाजर डालें और इसे 5-7 मिनट तक पकाएं। इसके बाद पैन में पानी डालकर इसे उबलने दें। जब पानी उबलने लगे तो गैस धीमी करके सूप को 15 मिनट तक पकने दें।

स्टेप-2 तैयार मिश्रण को पीसें अब तैयार मिश्रण को पैन से निकालकर ठंडा होने दें, फिर इसे मिक्सी में डालकर अच्छे से पीसें। ठंडा करके पीसना जरूरी है, वर्ना सूप मिक्सी से बाहर आ सकता है। अगर आपको सूप पतला पसंद है तो इसमें थोड़ा और पानी मिलाकर इसे फिर से पीसें। इसके बाद इस मिश्रण को वापस पैन में डालें और धीमी आंच पर पकाएं। जब सूप गर्म हो जाए तो गैस बंद कर दें और नमक, काली मिर्च और नींबू का रस मिलाएं।

