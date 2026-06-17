मानसून में स्वस्थ रहने के लिए बनाएं चुकंदर की कांजी, जानिए आसान रेसिपी

विधि

चुकंदर की कांजी बनाने का तरीका

सबसे पहले एक कांच के जार में चुकंदर के टुकड़े और काला नमक डालकर जार को ढक दें, फिर इसमें पानी डालें और जार को ढककर कमरे के तापमान पर रख दें। इसके बाद एक छोटे कटोरे में भुने जीरे, सरसों के दाने, मेथी के दाने, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक और पानी मिलाकर अच्छी तरह से फेंट लें। अब इस मिश्रण को चुकंदर के जार में डालकर इसे कमरे के तापमान पर 2-3 दिन के लिए रखें।