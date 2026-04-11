शाम को हल्की भूख लगे तो मुरमुरे से बनाकर खाएं ये स्वादिष्ट स्नैक्स, आसान हैं रेसिपी

मुरमुरे एक ऐसा अनाज है, जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। आमतौर पर लोग मुरमुरे का इस्तेमाल चिउड़े बनाने के लिए करते हैं। हालांकि, क्या आपने कभी मुरमुरे से अन्य व्यंजन बनाने के बारे में सोचा है? अगर नहीं तो आज हम आपको मुरमुरे से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे स्वादिष्ट स्नैक्स की रेसिपी बताएंगे, जो आपकी शाम की हल्की भूख को मिटाने के लिए बढ़िया रहेंगे। ये पौष्टिक और कम कैलोरी वाले होते हैं।

#1 भेल पूरी भेल पूरी एक ऐसा स्ट्रीट फूड है, जो आपको एक साथ कई तरह के स्वाद प्रदान करता है। इसे तैयार करने के लिए एक बर्तन में कुरकुरा मुरमुरे लेकर उसमें उबले हुए आलू मिलाएं। अब इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया डालें। इस मिश्रण में इमली की मीठी चटनी और धनिया की तीखी हरी चटनी डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसमें सेंव, चने, नमक और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं और आनंद लें।

#2 मुरमुरे के कटलेट मुरमुरे के कटलेट एक बेहतरीन नाश्ते का विकल्प है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए उबले आलू मैश करें और उसमें भुने हुए मुरमुरे, बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और मसाले मिलाएं। मिश्रण को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर तेल में तल लें, जब तक कि वे सुनहरे भूरे न हो जाएं। यह कटलेट कुरकुरे और स्वादिष्ट हैं, जो पार्टी या विशेष अवसर पर चार चांद लगा देंगे।

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#3 मुरमुरे की टिक्की मुरमुरे की टिक्की एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप किसी भी पार्टी या खास मौके पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए उबले आलू मैश करें और उसमें भुने हुए मुरमुरे, बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और मसाले मिलाएं। मिश्रण में नमक, चाट मसाला, काली मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर जैसे मसाले मिलाएं। अब इसकी गोल-गोल टिक्कियां बनाकर तवे पर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लें।

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