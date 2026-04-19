मकई की भूसी से बनाकर खाएं ये स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

आमतौर पर लोग मकई की भूसी को फेंक देते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में किया जा सकता है। मकई की भूसी न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें पोषक तत्व भी होते हैं। आइए आज हम आपको इसके कुछ ऐसे अनसुने व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और अपने खाने का मजा बढ़ा सकते हैं।

#1 मकई की भूसी की चटनी मकई की भूसी की चटनी एक अनोखा और स्वादिष्ट विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मकई की भूसी को अच्छे से धो लें, फिर इसे कुछ मिनट उबाल लें। अब इसे ठंडा करके मिक्सर में पीसें और उसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक और थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाएं। यह चटनी रोटी या पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है और इसका स्वाद आपके खाने को नया रंग दे सकता है।

#2 मकई की भूसी का सूप मकई की भूसी का सूप एक सेहतमंद और पौष्टिक विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मकई की भूसी को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और उन्हें पानी में उबालें। जब यह नरम हो जाए तो इसे मिक्सर में पीस लें और उसमें प्याज, लहसुन, अदरक, नमक और काली मिर्च मिलाकर फिर से उबालें। यह सूप ठंडे मौसम में पीने के लिए बहुत अच्छा है और आपको गर्माहट भी देता है।

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#3 मकई की भूसी के कबाब मकई की भूसी के कबाब एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप किसी भी पार्टी या खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले उबले हुए आलू और मैश किए हुए मकई की भूसी को मिलाकर उसमें नमक, मिर्च, हरा धनिया और थोड़ा-सा बेसन डालें। अब इस मिश्रण से छोटे-छोटे गोले बनाएं और तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। यह कबाब कुरकुरे होते हैं और बच्चों से लेकर बड़ों, तक सभी को पसंद आते हैं।

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#4 मकई की भूसी की टिक्की मकई की भूसी की टिक्की एक स्वादिष्ट स्नैक है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसके लिए उबले हुए आलू, मैश किए हुए मकई की भूसी, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा बेसन लें। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। यह टिक्कियां कुरकुरी होती हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती हैं।