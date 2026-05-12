मिक्सी में बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजन, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
आमतौर पर मिक्सी का इस्तेमाल लोग सामग्रियों को पीसने के लिए ही करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिक्सी की मदद से कई तरह के स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? जी हां, मिक्सी में सब्जियों को बारीक पीसकर या अन्य सामग्रियों को मिलाकर कई स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। आइए आज हम आपको मिक्सी में बनने वाले कुछ आसान और स्वादिष्ट शाकाहरी व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं।
#1
पनीर टिक्का मसाला
पनीर टिक्का मसाला एक लोकप्रिय भारतीय व्यंजन है, जिसे आप मिक्सी की मदद से आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए पहले पनीर को टिक्का मसाला में भिगोकर रखें, फिर इसे तवे या ओवन में सेंकें। अब मिक्सी में टमाटर, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले पीसकर ग्रेवी तैयार करें। इस ग्रेवी में पनीर टिक्का मिलाकर इसे कुछ देर पकाएं। इसे गर्मागर्म रोटी या नान के साथ परोसें।
#2
पालक पनीर
पालक पनीर एक प्रसिद्ध व्यंजन है, जिसे आप मिक्सी का उपयोग करके आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए पालक को उबालकर ठंडा होने दें, फिर इसे मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, प्याज, अदरक-लहसन पेस्ट और मसाले मिलाकर पकाएं। अंत में इसमें पनीर के टुकड़े डालकर कुछ मिनट पकाएं। इसे रोटी या नान के साथ गर्मागर्म परोसें।
#3
दाल मखनी
दाल मखनी एक स्वादिष्ट पंजाबी व्यंजन है, जिसे आप मिक्सी की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए काली दाल को रातभर भिगोने के बाद प्रेशर कुकर में पकाएं, फिर इसे मिक्सी में पीसकर चिकना पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को कढ़ाई में मक्खन और क्रीम मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। इसमें टमाटर की प्यूरी, अदरक-लहसन पेस्ट और मसाले मिलाकर इसे कुछ देर पकाएं। फिर इसे इसे नान या चावल के साथ गर्मागर्म परोसें।
#4
चना मसाला
चना मसाला एक पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप मिक्सी की मदद से आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए पहले काबुली चने को रातभर पानी में भिगोएं, फिर उन्हें प्रेशर कुकर में पकाएं। अब टमाटर, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिक्सी में पीसकर ग्रेवी तैयार करें। इस ग्रेवी में काबुली चना मिलाकर इसे कुछ देर पकाएं। इसे रोटी या नान के साथ गर्मागर्म परोसें।
#5
पाव भाजी
पाव भाजी मुंबई का मशहूर स्ट्रीट फूड है, जिसे मिक्सी की मदद से बनाना आसान है। इसके लिए आलू, गाजर, मटर आदि सब्जियों को उबाल लें और उन्हें मिक्सी में पीस लें। अब इस मिश्रण को कढ़ाई में मक्खन और मसाले मिलाकर कुछ देर पकाएं। साथ ही बारीक कटी हुई प्याज, नींबू और धनिया पत्ते डालें। इसे गर्मागर्म पाव के साथ परोसें। इन सभी व्यंजनों को घर पर बनाना आसान है।