जन्माष्टमी पर बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट मिठाइयां, आसान है रेसिपी

सबसे पहले घी में सूखे मेवे को भून लें और इन्हें ठंडा करके पीस लें।

अब एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें सूजी को सुनहरा भूरा होने तक भून लें, फिर इसमें सूखे मेवे का पाउडर, इलायची का पाउडर और चीनी मिलाकर इसे 5 मिनट तक पकाएं।

इसके बाद मिश्रण को एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें, फिर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर परोसें। पंजीरी का स्वाद बहुत ही खास होता है और इसे बनाना भी सरल है।