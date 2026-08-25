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जन्माष्टमी पर बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट मिठाइयां, आसान है रेसिपी
जन्माष्टमी पर बनाकर खाएं ये मिठाइयां

जन्माष्टमी पर बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट मिठाइयां, आसान है रेसिपी

लेखन अंजली
Aug 25, 2026
11:34 am
क्या है खबर?

भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का उत्सव जन्माष्टमी इस साल 4 सितंबर को है। इस मौके पर देशभर में अलग-अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। हालांकि, अगर आप हर साल के पकवानों से ऊब गए हैं तो क्यों न इस बार कुछ अलग और स्वादिष्ट मिठाइयां बनाई जाएं? आइए आज हम आपको 5 ऐसी मिठाइयों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है।

#1

बासुंदी (महाराष्ट्र)

सबसे पहले एक कढ़ाई में दूध को तब तक पकाएं, जब तक कि उसकी मात्रा आधी न रह जाए। इसके बाद इसमें चीनी, इलायची का पाउडर, केसर और सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

अब मिश्रण को एक कटोरे में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें, फिर इसे ठंडा-ठंडा परोसें। बासुंदी का स्वाद लाजवाब होता है और इसे बनाना भी आसान है।

#2

पायसम (तमिलनाडु)

पायसम दक्षिण भारतीय खीर है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को पानी में भिगोएं, फिर इसे छानकर कढ़ाई में दूध के साथ डालें और मिश्रण को तब तक पकाएं, जब तक कि चावल पूरी तरह से गाढ़ा क्रीम जैसा न दिखने लगे।

अब इसमें गुड़, इलायची का पाउडर, सूखे मेवे और केसर मिलाएं। अंत में इसे गर्मागर्म परोसें। यह मिठाई किसी भी उत्सव में चार चांद लगा देती है।

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#3

मोतीचूर के लड्डू (उत्तर प्रदेश)

मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले चनों का आटा और पानी मिलाकर एक घोल तैयार करें, फिर घोल को मोटी रोटी के आकार में बेलें और इसे घी में तल लें।

अब एक तार वाली चाशनी बनाकर उसमें काजू, बादाम और गुलाब की पंखुड़ियां मिलाएं। इसके बाद चाशनी में पहले तली हुई रोटी को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर डालें और लड्डू बनाकर परोसें।

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#4

मावा मिष्ठी दोई (पश्चिम बंगाल)

सबसे पहले एक कटोरे में दही, चीनी, दूध और इलायची का पाउडर मिलाएं, फिर इस मिश्रण में मावा डालकर इसे अच्छी तरह से मिलाएं। अब इस मिश्रण को कुछ घंटों के लिए ठंडा करें।

इसके बाद एक पैन में चीनी और पानी डालकर चाशनी बनाएं और इसमें काजू डालकर इसे ठंडा करें। अंत में ठंडी दोई पर चाशनी डालकर इसे परोसें। यह मिठाई पश्चिम बंगाल में बहुत पसंद की जाती है।

#5

पंजीरी (राजस्थान)

सबसे पहले घी में सूखे मेवे को भून लें और इन्हें ठंडा करके पीस लें।

अब एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें सूजी को सुनहरा भूरा होने तक भून लें, फिर इसमें सूखे मेवे का पाउडर, इलायची का पाउडर और चीनी मिलाकर इसे 5 मिनट तक पकाएं।

इसके बाद मिश्रण को एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें, फिर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर परोसें। पंजीरी का स्वाद बहुत ही खास होता है और इसे बनाना भी सरल है।

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