गुलाब का स्वाद बढ़ा देगा इन 5 भारतीय व्यंजनों का जायका, खा कर हो जाएंगे खुश

गुलाब की पंखुड़ियां न केवल खुशबूदार होती हैं, बल्कि इनमें सेहत के लिए फायदेमंद तत्व भी होते हैं। आमतौर पर गुलाब की पंखुड़ियों का उपयोग सौंदर्य के लिए किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इनसे कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? आइए आज हम आपको गुलाब से बनने वाले 5 व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बनाना आसान है। ये सभी व्यंजन खास मौकों की मिठास बढ़ा देंगे।

#1 गुलाब का शरबत गुलाब का शरबत एक ताजगी भरा पेय है, जो गर्मियों में आपको ठंडक पहुंचा सकता है। इसे बनाने के लिए ताजे गुलाब की पंखुड़ियों को पानी में उबालकर उनका रस निकालें। फिर इसमें चीनी और नींबू का रस मिलाएं और इसे ठंडा करके परोसें। आप इसमें थोड़ी-सी पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी लाभकारी है।

#2 गुलाब की खीर गुलाब की खीर एक अनोखी मिठाई है, जिसमें पारंपरिक खीर में गुलाब का खास स्वाद मिलाया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल को दूध में पकाएं, फिर उसमें चीनी डालकर पकाएं। अंत में ताजे गुलाब की पंखुड़ियां डालें और कुछ देर तक धीमी आंच पर पकाएं, ताकि सभी स्वाद अच्छे से मिल जाएं। यह मिठाई खास मौकों पर बनाई जा सकती है और इसका स्वाद सभी को पसंद आता है।

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#3 गुलाब का हलवा गुलाब का हलवा एक बेहतरीन मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सूजी को घी में भूनें, फिर उसमें दूध और चीनी डालकर पकाएं। अंत में गुलाब का रस मिलाएं और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाएं। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। इसे बनाना आसान है और इसका स्वाद सभी को भाता है।

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#4 गुलाब की सब्जी गुलाब की सब्जी एक अनोखा व्यंजन है, जिसमें गुलाब की पंखुड़ियों का उपयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए प्याज-टमाटर की ग्रेवी तैयार करें, फिर उसमें ताजे गुलाब की पंखुड़ियां डालकर पकाएं। इस सब्जी को दही या मलाई से सजाकर परोसें। यह सब्जी खास मौकों पर बनाई जा सकती है और इसका स्वाद सभी को भाता है। इस शाही सब्जी को आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं।