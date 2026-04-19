तीखी मिर्च पसंद है? उससे बनाकर खाएं ये 5 चटपटे और जायकेदार व्यंजन

अधिकतर लोग तीखी मिर्च का सेवन कच्चा ही करते हैं या उसे व्यंजनों में मिलाते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि तीखी मिर्च से कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? यह न केवल खाने को तीखा बना देती है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। इसमें विटामिन-C, विटामिन-A और पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है। आइए आज हम आपको तीखी मिर्च से बनाए जाने वाले कुछ बेहतरीन व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं।

#1 तीखी मिर्च का अचार तीखी मिर्च का अचार एक बेहतरीन साइड डिश है, जो आपके खाने को चटपटा बना सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तीखी मिर्च को धोकर सुखा लें, फिर उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब सरसों का तेल गर्म करें और उसमें मेथी दाना, सौंफ, हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालें। जब मसाले भून जाएं तो कटे हुए मिर्च डालकर मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा होने पर कांच की बोतल में भरकर धूप में रखें।

#2 तीखी मिर्च का भरता तीखी मिर्च का भरता एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप किसी भी मुख्य भोजन के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुछ तीखी मिर्च को धीमी आंच पर सेंक लें, ताकि उनका छिलका झुलस जाए। अब इन मिर्चों के बीज निकालकर उनका गूदा निकाल लें। एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा, करी पत्ते, प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर डालकर भूनें, फिर इसमें मिर्च का गूदा मिलाकर पकाएं।

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#3 तीखी मिर्च का पराठा तीखी मिर्च का पराठा एक सेहतमंद और स्वादिष्ट नाश्ता हो सकता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए गेहूं का आटा गूंथ लें और उसमें नमक मिलाएं। अब इसमें बारीक कटी हुई तीखी मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद छोटे-छोटे गोले बनाकर बेल लें और तवे पर घी लगाकर दोनों तरफ से सेंक लें। इसे दही या अचार के साथ परोसें।

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#4 तीखी मिर्च की चटनी तीखी मिर्च की चटनी एक ऐसी चटनी है, जो आपके खाने को नया स्वाद दे सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुछ तीखी मिर्चों को धीमी आंच पर सेंक लें, ताकि उनका छिलका झुलस जाए। फिर इन मिर्चों को मिक्सर में पीस लें। अब इसमें लहसुन, अदरक, नींबू का रस और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस चटनी को आप रोटी या चावल किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं।