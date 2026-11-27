कटहल की बिरयानी एक बेहतरीन विकल्प है, जो शाकाहारी लोगों को भी खास महसूस कराता है।

इसे बनाने के लिए सबसे पहले कटहल को छोटे टुकड़ों में काटकर मसालों में भिगो दें, फिर बासमती चावल को अलग पकाएं। अब एक पैन में घी गर्म करके उसमें प्याज, टमाटर और दही डालें, फिर इसमें मसालेदार कटहल मिलाएं और ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर पकने दें।

आखिर में चावल और कटहल को मिलाकर उसे दम पर पकाएं।