कटहल से बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान है रेसिपी
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कटहल एक खास फल है, जो अपने आकार और स्वाद के लिए जाना जाता है। आमतौर पर इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई अन्य स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? इस लेख में हम आपको कटहल से बनाए जाने वाले 5 अनोखे व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं।
#1
कटहल की बिरयानी
कटहल की बिरयानी एक बेहतरीन विकल्प है, जो शाकाहारी लोगों को भी खास महसूस कराता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले कटहल को छोटे टुकड़ों में काटकर मसालों में भिगो दें, फिर बासमती चावल को अलग पकाएं। अब एक पैन में घी गर्म करके उसमें प्याज, टमाटर और दही डालें, फिर इसमें मसालेदार कटहल मिलाएं और ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर पकने दें।
आखिर में चावल और कटहल को मिलाकर उसे दम पर पकाएं।
#2
कटहल की टिक्की
कटहल की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू और कटहल को मैश करें, फिर उसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और मसाले मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर तेल गर्म करके सुनहरा होने तक सेंक लें।
इसे हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें।
#3
कटहल की करी
कटहल की करी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप अपने परिवार के लिए बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले कटहल को छोटे टुकड़ों में काटकर मसालों में भिगो दें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें।
अब इसमें टमाटर की ग्रेवी डालकर पकाएं और मसालेदार कटहल मिलाकर धीमी आंच पर पकने दें। इसे रोटी या चावल के साथ परोसें।
#4
कटहल का हलवा
कटहल का हलवा एक मीठा व्यंजन है, जिसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले कटहल को कदूकस करें और उसे घी में भूनें, फिर इसमें दूध डालकर पकाएं जब तक कि वह गाढ़ा न हो जाए। अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छे से मिलाएं।
हलवे को धीमी आंच पर पकाते रहें जब तक कि वह पूरी तरह से तैयार न हो जाए। इसे गर्मागर्म परोसें।
#5
कटहल का परांठा
कटहल के परांठे नाश्ते या दोपहर के खाने दोनों ही समय खाए जा सकते हैं।
इसके लिए गेहूं के आटे में नमक मिलाकर गूंथ लें, फिर उसमें उबला हुआ मैश किया हुआ कटहल, प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर आटे की लोई बनाएं। अब इन्हें बेलकर तवे पर घी या तेल लगाकर सेंक लें।
इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके रोजमर्रा के खाने में नया स्वाद जोड़ सकते हैं।