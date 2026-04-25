घर वाले लौकी खाने में करते हैं आना-कानी? इससे बने ये व्यंजन बन जाएंगे उनके पसंदीदा

लौकी एक ऐसी सब्जी है, जिसे आमतौर पर ज्यादा लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि, अगर इसे सही तरीके से बनाया जाए तो इसका स्वाद मन को खूब भाता है। आज हम आपको लौकी से बनने वाले कुछ अनोखे और लजीज पकवानों की रेसिपी बताने वाले हैं। ये व्यंजन इतने स्वादिष्ट होते हैं कि आपके घर में सभी को पसंद आएंगे। इन्हें चखने के बाद लौकी न पसंद करने वाले लोग भी इसे चाव से खाने लगेंगे।

#1 लौकी के पकौड़े लौकी के पकौड़े एक बेहतरीन नाश्ता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लौकी को कद्दूकस करें, फिर उसमें बेसन, नमक, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और थोड़ा-सा जीरा मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाने के बाद छोटे-छोटे गोले बनाकर गर्म तेल में तलें, जब तक कि वे सुनहरे भूरे न हो जाएं। इन्हें चटनी या सॉस के साथ गर्मा-गर्म परोसें। यह नाश्ते या चाय के समय के लिए एकदम सही विकल्प है।

#2 लौकी के कबाब लौकी के कबाब एक खास व्यंजन है, जिसे आप किसी भी पार्टी या खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले लौकी को कद्दूकस करें। इसके बाद उसमें आलू, पनीर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा-सा जीरा मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर छोटे-छोटे गोले बनाएं और तवे पर हल्का तेल लगाकर सेंकें, जब तक कि वे सुनहरे भूरे न हो जाएं। इन्हें हरी चटनी या टमाटर सॉस के साथ परोसें।

Advertisement

#3 लौकी की टिक्की लौकी की टिक्की एक सेहतमंद नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले लौकी को कद्दूकस करें और उसमें उबले हुए आलू, नमक, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और थोड़ा-सा जीरा मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर छोटी-छोटी टिक्कियां बनाएं और तवे पर हल्का तेल लगाकर सेंकें, जब तक कि वे सुनहरे भूरे न हो जाएं। इनके ऊपर मीठा दही, इमली की चटनी, हरी चटनी और सेव डालकर परोसें।

Advertisement

#4 लौकी की खीर लौकी की खीर एक मीठा पकवान है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले लौकी को कद्दूकस करें और दूध में उबालें, जब तक कि वह नरम न हो जाए। इसके बाद इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकने दें, जब तक कि मिठाई गाढ़ी न हो जाए। इसके बाद इसे ठंडा करके परोसें। यह खीर स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है।