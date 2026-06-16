नाश्ते के लिए बनाकर रख लें ये बेहतरीन सैंडविच स्प्रेड, स्वाद में होते हैं लजीज
क्या है खबर?
सैंडविच एक ऐसा व्यंजन है, जो स्वाद और पोषण का बेहतरीन मेल है। इसे बनाने के लिए आप बाजार से स्प्रेड खरीदने के बजाय घर पर ही उन्हें कुछ मिनटों में तैयार कर सकते हैं। इन स्प्रेड से आप अपने सैंडविच को न केवल स्वादिष्ट बना सकते हैं, बल्कि इन्हें सेहतमंद भी बना सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सैंडविच स्प्रेड की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप कुछ ही मिनटों में घर पर तैयार कर सकते हैं।
#1
टमाटर और तुलसी का स्प्रेड
टमाटर और तुलसी का स्प्रेड बनाने के लिए सबसे पहले टमाटरों को बारीक काट लें और उन्हें थोड़े-से तेल में पकाएं। जब टमाटर नरम हो जाएं तो इसमें बारीक कटी हुई तुलसी की पत्तियां डालें। इस मिश्रण को ठंडा करके उसमें नमक और काली मिर्च मिलाएं। अब इस मिश्रण को ब्रेड के टुकड़े पर फैलाएं और ऊपर से ताजे सलाद की पत्तियां रखें। यह स्प्रेड आपके सैंडविच को एक नया स्वाद देगा।
#2
पुदीने और धनिया का स्प्रेड
पुदीने और धनिया का स्प्रेड बनाने के लिए पुदीने की पत्तियों और धनिया की पत्तियों को धोकर बारीक काट लें। अब इन्हें थोड़े-से दही, नमक, काली मिर्च और हरी मिर्च के साथ पीस लें। इस मिश्रण को ब्रेड के टुकड़े पर फैलाएं और ऊपर से खीरे या टमाटर की स्लाइस रखें। यह स्प्रेड आपके सैंडविच को ताजगी भरा और स्वादिष्ट बनाएगा। आप चाहें तो इसमें पाइन नट्स और चीज मिलाकर इसका स्वाद बढ़ा सकते हैं।
#3
चीज और मिर्च का स्प्रेड
चीज और मिर्च का स्प्रेड बनाने के लिए चीज को कस लें या छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक पैन में मक्खन गर्म करें और उसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें। इस मिश्रण में चीज मिलाएं और थोड़ी देर पकाएं। इसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा-सा जीरा पाउडर डालें। इस मिश्रण को ठंडा करके ब्रेड के टुकड़े पर फैलाएं और ऊपर से ताजे सलाद की पत्तियां रखें। यह स्प्रेड आपके सैंडविच को एक नया स्वाद देगा।
#4
हरी मिर्च और लहसुन का स्प्रेड
हरी मिर्च और लहसुन का स्प्रेड बनाने के लिए हरी मिर्चों को बारीक काट लें और लहसुन की कलियों को कद्दूकस कर लें। अब एक पैन में तेल गर्म करें और इसमें हरी मिर्च और लहसुन डालकर पकाएं। इसमें नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें। इस मिश्रण को ठंडा करके ब्रेड के टुकड़े पर फैलाएं और ऊपर से ताजे सलाद की पत्तियां रखें। यह स्प्रेड आपके सैंडविच को एक नया स्वाद देगा।