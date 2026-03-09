सहजन की पत्तियां खाने से स्वास्थ्य रहता है दुरुस्त, इससे बनाएं ये 5 पौष्टिक व्यंजन

स्वास्थ्य विशेषज्ञ सहजन की पत्तियां खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये कई पोषक तत्वों का भंडार होती हैं। आमतौर पर सहजन की पत्तियों का उपयोग सूप या सब्जी में किया जाता है, लेकिन आज हम आपको इससे बनाए जाने वाले कुछ अनोखे व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके खाने का स्वाद बढ़ा देंगे। आइए सहजन की पत्तियों से बनाए जाने वाले 5 व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं।

#1 सहजन की पत्तियों का पराठा सहजन की पत्तियों का पराठा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन है। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में बारीक कटी हुई सहजन की पत्तियां, नमक, हल्दी और थोड़ा-सा तेल मिलाकर गूंध लें। अब इस आटे की लोई बनाकर बेल लें और तवे पर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें। यह पराठा नाश्ते या दोपहर के खाने में खाया जा सकता है और इसे दही या अचार के साथ परोस सकते हैं।

#2 सहजन की पत्तियों का डोसा डोसा तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सहजन की पत्तियों का डोसा चखा है? इसे बनाने के लिए चावल और उड़द की दाल को भिगोकर पीस लें, फिर इसमें बारीक कटी हुई सहजन की पत्तियां मिलाएं। इस मिश्रण को थोड़ी देर तक छोड़ दें, ताकि इसमें खमीर उठ सके, फिर इसे तवे पर फैलाकर सेंक लें। यह डोसा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी होता है और इसे सांभर और चटनी के साथ खाया जाता है।

#3 सहजन की पत्तियों का उपमा उपमा दक्षिण भारतीय व्यंजनों में एक लोकप्रिय नाम है, जिसे सूजी से बनाया जाता है। इसे बनाने में सूजी के बजाय अगर आप सहजन की पत्तियों का उपयोग करें तो इसका स्वाद और पौष्टिकता, दोनों बढ़ जाएंगे। इसके लिए सूजी को भून लें और अलग रख दें। इसके बाद उसी कढ़ाई में तेल गर्म करके राई, उड़द दाल, चना दाल, हरी मिर्च और करी पत्ता डालें। अब इसमें बारीक कटी हुई सहजन की पत्तियां, सूजी और मसाले डालें।

#4 सहजन की पत्तियों की चटनी चटनी तो हर घर में बनती है, लेकिन सहजन की पत्तियों की चटनी अलग स्वाद वाली होगी। इसे बनाने के लिए नारियल, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, सहजन की पत्तियों और थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाकर पीस लें। अब इसमें तड़का लगाने के लिए राई, उड़द दाल और करी पत्ता डालें। यह चटनी न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाएगी, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगी। इसे आप रोटी या चावल, दोनों के साथ खा सकते हैं।