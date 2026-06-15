जामुन से बनाकर पिएं ये स्वादिष्ट पेय, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
जामुन एक ऐसा फल है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन-C, आयरन और एंटी-ऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। इस लेख में हम आपको जामुन के कुछ ऐसे स्वादिष्ट पेय की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप महज कुछ मिनटों में घर पर ही बना सकते हैं। ये पेय गर्मियों में आपको तरोताजा रखेंगे और आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होंगे।
#1
जामुन का शरबत
जामुन का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले कुछ जामुन लें और उन्हें मिक्सी में पीस लें। अब इस पेस्ट को एक गिलास में डालकर उसमें चीनी, नींबू का रस और नमक मिलाएं। इसके बाद इसमें ठंडा पानी डालें और अच्छे से मिलाएं। आपका जामुन का शरबत तैयार है। इसे बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन-C आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में भी मदद करेगा।
#2
जामुन का लस्सी
जामुन की लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले कुछ जामुन लें और उन्हें मिक्सी में पीस लें। अब इस पेस्ट को एक बर्तन में डालकर उसमें दही, चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को अच्छे से मिला लें ताकि सभी सामग्री एकसार हो जाएं। अब इस लस्सी को गिलास में डालकर ऊपर से बर्फ के टुकड़े डालें। आपका जामुन की लस्सी तैयार है, जिसे आप ठंडा-ठंडा परोस सकते हैं।
#3
जामुन का रस
जामुन का रस बनाने के लिए सबसे पहले कुछ जामुन लें और उन्हें मिक्सी में पीस लें। इसके बाद इस पेस्ट को एक बर्तन में डालकर उसमें पानी डालें ताकि यह पतला हो जाए। अब इस मिश्रण को छानकर गिलास में डालें। इसमें चीनी या शहद मिलाकर स्वाद बढ़ाया जा सकता है। यह पेय प्राकृतिक रूप से मीठा और सेहत के लिए लाभकारी है, जिसे आप किसी भी समय पी सकते हैं।
#4
जामुन का मिल्क शेक
जामुन का मिल्क शेक बनाने के लिए सबसे पहले कुछ जामुन लें और उन्हें मिक्सी में पीस लें। अब इस पेस्ट को एक बर्तन में डालकर उसमें दूध डालें और अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को गिलास में डालकर ऊपर से बर्फ के टुकड़े डालें। आपका जामुन मिल्क शेक तैयार है, जिसे आप ठंडा-ठंडा परोस सकते हैं। इन सभी पेय को बनाना आसान है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं।