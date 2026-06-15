जामुन से बनाकर पिएं ये स्वादिष्ट पेय, जानिए रेसिपी

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जामुन का शरबत

जामुन का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले कुछ जामुन लें और उन्हें मिक्सी में पीस लें। अब इस पेस्ट को एक गिलास में डालकर उसमें चीनी, नींबू का रस और नमक मिलाएं। इसके बाद इसमें ठंडा पानी डालें और अच्छे से मिलाएं। आपका जामुन का शरबत तैयार है। इसे बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन-C आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में भी मदद करेगा।