गर्मियों के दौरान लें इन 5 तरह की बोबा टी की चुस्कियां, मिलेगी ठंडक और ताजगी

बोबा टी एक लोकप्रिय पेय है, जो मूल रूप से ताइवान से आया है। इसे कई लोग पर्ल टी के नाम से भी जानते हैं, जो कि अब पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है। यह चाय और टैपियोका पर्ल का मिश्रण है, जो इसे खास बनाता है। गर्मियों में इस पेय का सेवन शरीर को ठंडक देने समेत तरोताजा रखने में मदद कर सकता है। आइए आज हम आपको 5 तरह की बोबा टी की रेसिपी बताते हैं।

#1 आम की बोबा टी आम की बोबा टी बनाने के लिए सबसे पहले आम के गूदे को मिक्सर में पीस लें, फिर इसमें दूध, गुनगुना पानी और चीनी डालकर एक बार फिर से मिक्स करें। अब इस मिश्रण को गिलास में डालकर इसके ऊपर टैपियोका पर्ल्स डालें। इसके बाद गिलास में बर्फ डालें। आखिर में गिलास के किनारे पर आम के टुकड़े लगाकर परोसें। बोबा पर्ल टैपिओका स्टार्च को उबलते पानी में मिलाकर बनाए जाते हैं और उनमें फ्लेवर और चीनी मिलाई जाती है।

#2 हर्बल बोबा टी हर्बल बोबा टी के लिए पहले एक पैन में 2 कप पानी गर्म करें, फिर इसमें 2 चम्मच हर्बल टी डालकर इसे 5 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसे छानकर इसमें चीनी मिलाएं। अब एक गिलास में बर्फ के टुकड़े और टैपियोका पर्ल्स डालें, फिर इसमें हर्बल टी मिलाएं। इसके बाद इस पेय को चूने के आकार के गिलास में डालकर इसे परोसें। इस पेय के साथ गर्मियों की तपिश से राहत पाएं।

Advertisement

#3 पुदीने की बोबा टी पुदीने की बोबा टी बनाने के लिए पहले एक पैन में पानी गर्म करें, फिर इसमें टैपियोका पर्ल्स डालें और उन्हें गाढ़ा होने तक पकाएं। अब एक मिक्सर में पुदीने की पत्तियां, पानी और चीनी डालकर मिक्स करें। इसके बाद एक गिलास में बर्फ के टुकड़े और टैपियोका पर्ल्स डालें, फिर इसमें पुदीने वाली चाय मिलाएं। इसके बाद गिलास में एक स्ट्रॉ डालकर इसे परोसें। गर्मियों में पुदीने की ताजगी का आनंद लेना ठंडक देता है।

Advertisement

#4 मसाला चाय की बोबा टी मसाला चाय की बोबा टी के लिए पहले एक पैन में पानी गर्म करें, फिर इसमें मसाला चाय की पत्ती और चीनी डालकर इसे पकाएं। अब इस मिश्रण को छानकर एक गिलास में डालें। इसके बाद गिलास में बर्फ के टुकड़े और टैपियोका पर्ल्स डालें, फिर इसमें गाढ़ा दूध डालें। इसके बाद गिलास में एक स्ट्रॉ डालकर इसे परोसें। मसाला चाय की गर्माहट और ठंडक का मेल अनोखा अनुभव देगा।