सर्दियों में बनाकर पिएं ये पौष्टिक सूप, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय अपनाते हैं। इसके लिए वे गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्म खाद्य और पेय पदार्थों का सेवन करते हैं। गर्म चीजों का सेवन शरीर को गर्माहट देने के साथ-साथ ठंड से होने वाले कई स्वास्थ्य समस्याओं से सुरक्षित भी रख सकता है। आइए आज हम आपको 5 पौष्टिक सूप की रेसिपी बताते हैं, जो ठंड को दूर भगाने में मदद कर सकते हैं।
#1
नींबू धनिया सूप
सबसे पहले एक पैन में पानी गर्म करें, फिर इसमें थोड़ा नमक डालकर इसे उबाल लें।
अब इसमें बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा लहसुन, बारीक कटी हरी मिर्च और बारीक कटी प्याज डालकर इसे 2-3 मिनट तक पकाएं।
इसके बाद पैन में नींबू का रस और धनिये की पत्तियां डालें। अब पैन में कॉर्नफ्लोर का घोल डालकर इसे एक मिनट तक पकाएं।
अंत में गर्मागर्म सूप पर हरी धनिये की पत्तियां सजाकर इसे परोसें।
#2
आंवला का सूप
सबसे पहले आंवले के गूदे को मिक्सी में पीसकर इसका गूदा निकालें।
अब एक पैन में पानी गर्म करें और उसमें आंवले का गूदा, अदरक का रस, नींबू का रस, काली मिर्च पाउडर, नमक और चीनी मिलाकर इसे 10 मिनट तक पकाएं।
इसके बाद इस मिश्रण को छानकर एक गिलास में डालें और इसमें थोड़ा-सा भुना जीरा पाउडर मिलाएं। अब गर्मागर्म सूप पीएं। आंवला सेहत के लिए फायदेमंद होता है।
#3
बाजरे का सूप
सबसे पहले बाजरे को 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद बाजरे को पानी से निकालकर मिक्सी में पीसें, फिर इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे फिर से पीसें।
अब एक पैन में पानी गर्म करें और उसमें हल्दी पाउडर, नमक, मिर्च पाउडर और बाजरे का पेस्ट डालकर इसे 10 मिनट तक पकाएं। इसके बाद सूप में नींबू का रस मिलाएं और गर्मागर्म सूप परोसें।
#4
पालक और हरी मिर्च का सूप
इसके लिए पहले एक पैन में थोड़े पानी को गर्म करके उसमें बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा अदरक और पालक की पत्तियां डालकर इसे 5-10 मिनट तक पकाएं।
अब इस मिश्रण को मिक्सी में पीसें, फिर इसे छानकर एक गिलास में डालें।
इसके बाद पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करके उसमें जीरा भूनें और इसमें हरी मिर्च, अदरक और पालक का मिश्रण डालकर इसे 10 मिनट तक पकाएं। अंत में गर्मागर्म सूप परोसें।
#5
गाजर और टमाटर का सूप
सबसे पहले एक पैन में थोड़ा पानी गर्म करें, फिर इसमें बारीक कटी गाजर, बारीक कटा टमाटर, लहसुन और अदरक डालकर इसे 10 मिनट तक पकाएं।
अब इस मिश्रण को मिक्सी में पीसें, फिर इसे छानकर एक गिलास में डालें।
इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा भूनें, फिर इसमें बारीक कटी गाजर, बारीक कटा टमाटर, लहसुन और अदरक डालकर इसे 10 मिनट तक पकाएं। अंत में गर्मागर्म सूप परोसें।