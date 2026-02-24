होली पर बनाकर पिएं ये 5 फलों से बने पेय, आसान हैं रेसिपी

होली के त्योहार पर अलग-अलग प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। इस मौके पर लोग तरह-तरह के पेय भी बनाकर पीते हैं। हालांकि, कई लोग होली के पेय के लिए बाजार से पैकेज जूस या सोडा खरीद लेते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। आइए आज हम आपको होली के पेय के लिए पांच फलों का इस्तेमाल करके बनाए जाने वाले पेय की रेसिपी बताते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए फायदेमंद हैं।

#1 आम पन्ना आम पन्ना एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जो कच्चे आम से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम को उबालकर उसका गूदा निकाल लें, फिर इसमें भुना जीरा पाउडर, काला नमक, सौंफ का पाउडर, पुदीने का जूस और चीनी मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा करके पानी में मिलाकर पिएं। आम पन्ना में विटामिन-C होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है और गर्मियों में तरोताजा महसूस कराता है।

#2 बेल का शरबत बेल का शरबत एक सेहतमंद पेय है, जो बेल के फल से तैयार होता है। इसे बनाने के लिए बेल के गूदे को पानी में मिलाकर अच्छे से मिक्स करें, फिर इसमें नींबू का जूस, चीनी और काला नमक मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा करके पिएं। बेल का शरबत पाचन को सुधारने में मदद करता है और शरीर को साफ करता है। यह पेय गर्मियों में तरोताजा महसूस कराने वाला है।

Advertisement

#3 तरबूज का जूस तरबूज का जूस एक ताजगी भरा पेय है, जो गर्मियों में बहुत पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए तरबूज के टुकड़ों को मिक्स करें और छान लें। इसमें नींबू का जूस और चीनी मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा करके पिएं। तरबूज का जूस शरीर को ठंडक प्रदान करता है। यह पेय विटामिन-A और विटामिन-C से भरपूर होता है, जो त्वचा को निखारता है और सेहत के लिए लाभकारी है।

Advertisement

#4 अनार का जूस अनार का जूस एक सेहतमंद पेय है, जो अनार के दानों से तैयार होता है। इसे बनाने के लिए अनार के दानों को निकालकर उनका जूस निकालें, फिर इसमें नींबू का जूस और शहद मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा करके पिएं। अनार का जूस शरीर को फायदेमंद तत्व प्रदान करता है, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह पेय दिल की सेहत के लिए भी अच्छा है।