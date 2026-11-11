कश्मीर जा रहे हैं? वहां एक बार जरूर ट्राई करें ये व्यंजन
क्या है खबर?
कश्मीर को धरती पर स्वर्ग के रूप में जाना जाता है और यहां की खाने की चीजों की भी अपनी एक अलग अहमियत है। कश्मीरी व्यंजन अपनी अनोखी खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर हैं। अगर आप कश्मीर घूमने जा रहे हैं या फिर घर पर कश्मीरी व्यंजनों का मजा लेना चाहते हैं तो ये व्यंजन आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।
#1
कश्मीरी पुलाव
कश्मीरी पुलाव एक स्वादिष्ट और खुशबूदार खाना है, जो चावल, सूखे मेवे और मसालों से बनाया जाता है।
इसे बनाने के लिए बासमती चावल को घी में भूनकर उसमें सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू और किशमिश डाले जाते हैं। इसके बाद इसमें केसर और इलायची का पाउडर मिलाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।
यह पुलाव किसी भी मुख्य भोजन के साथ परोसा जा सकता है।
#2
दम आलू कश्मीरी
दम आलू कश्मीरी एक लोकप्रिय शाकाहारी खाना है, जिसे छोटे-छोटे आलुओं को मसालों में पकाकर तैयार किया जाता है।
इसके लिए छोटे आलुओं को पहले तलकर फिर प्याज-टमाटर की ग्रेवी में मसालों के साथ पकाया जाता है।
इसमें लाल मिर्च, गरम मसाला और अन्य मसाले मिलाए जाते हैं, जिससे इसका स्वाद अनोखा हो जाता है। यह खाना नान या रोटी के साथ बेहद स्वादिष्ट लगता है।
#3
कश्मीरी शीर मलाई
शीर मलाई कश्मीरी मिठाई है, जिसे दूध और चीनी से बनाया जाता है। इसमें केसर और इलायची जैसे मसालों का भी इस्तेमाल होता है।
इसका स्वाद इतना बेहतरीन है कि इसे एक बार खाने पर ही इसकी तारीफ करने लगते हैं। शीर मलाई को बनाने का तरीका भी काफी खास है और इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें सूखे मेवे जैसे बादाम-केसर आदि मिलाए जाते हैं।
यह मिठाई अपने अनोखे स्वाद और खुशबू के लिए जाना जाता।
#4
कश्मीरी चाय
कश्मीरी चाय को गुलाबी चाय या कश्मीरी कहवा भी कहा जाता है, जो ठंडे मौसम में पीने वाला एक गर्मागर्म पेय है।
इसे बनाने के लिए कश्मीरी हरी चायपत्ती का उपयोग किया जाता है, जिसे पानी में उबाला जाता है और फिर इसमें दूध, चीनी और इलायची मिलाई जाती है। इस पेय को गुलाबी रंग देने के लिए इसमें थोड़ा-सा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है।
यह पेय न केवल स्वादिष्ट बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।