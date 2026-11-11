कश्मीर जा रहे हैं? वहां एक बार जरूर ट्राई करें ये व्यंजन

शीर मलाई कश्मीरी मिठाई है, जिसे दूध और चीनी से बनाया जाता है। इसमें केसर और इलायची जैसे मसालों का भी इस्तेमाल होता है।

इसका स्वाद इतना बेहतरीन है कि इसे एक बार खाने पर ही इसकी तारीफ करने लगते हैं। शीर मलाई को बनाने का तरीका भी काफी खास है और इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें सूखे मेवे जैसे बादाम-केसर आदि मिलाए जाते हैं।

यह मिठाई अपने अनोखे स्वाद और खुशबू के लिए जाना जाता।