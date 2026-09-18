लिंफोमा या सामान्य संक्रमण? इन तरीकों से पहचानें दोनों के बीच का अंतर

अगर आपका वजन बिना किसी कारण के घट रहा है तो यह भी लिंफोमा का एक संभावित लक्षण हो सकता है। लोग इसे आमतौर पर खान-पान या कसरत का नतीजा समझ लेते हैं, लेकिन यह लिंफोमा का संकेत भी हो सकता है।

वजन में कमी आना बताता है कि शरीर सही तरीके से पोषण ग्रहण नहीं कर पा रहा है। इसलिए, अगर आपका वजन बिना किसी प्रयास के घट रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें।