लिंफोमा या सामान्य संक्रमण? इन तरीकों से पहचानें दोनों के बीच का अंतर
क्या है खबर?
लिंफोमा एक तरह का कैंसर है, जो लिंफेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है। यह एक गंभीर बीमारी है और इसके लक्षणों को अक्सर लोग सामान्य संक्रमण समझ लेते हैं। इस लेख में हम आपको लिंफोमा से जुड़े कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताएंगे, जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे समय रहते सही इलाज नहीं मिल पाता और बीमारी बढ़ जाती है।
#1
बुखार होना
लिंफोमा के मरीजों में लगातार बुखार होना एक आम लक्षण है। यह बुखार सामान्य रूप से आता है और कभी-कभी बढ़ जाता है।
लोग इसे अक्सर सामान्य संक्रमण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि, अगर बुखार लंबे समय तक बना रहता है तो यह लिंफोमा का संकेत हो सकता है।
इसलिए, अगर आपको लगातार बुखार महसूस हो रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें और सही जांच करवाएं।
#2
रात को पसीना आना
लिंफोमा के मरीजों को रात के समय ज्यादा पसीना आता है, जिसे वे अक्सर सामान्य समझते हैं। यह पसीना इतना अधिक हो सकता है कि आपको बार-बार चादरें बदलनी पड़ सकती हैं।
अगर आप रात के समय अधिक पसीना महसूस कर रहे हैं तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से संपर्क करें। यह लक्षण लिंफोमा का संकेत हो सकता है, जिसे पहचानना जरूरी है, ताकि समय रहते सही इलाज मिल सके।
#3
वजन में कमी आना
अगर आपका वजन बिना किसी कारण के घट रहा है तो यह भी लिंफोमा का एक संभावित लक्षण हो सकता है। लोग इसे आमतौर पर खान-पान या कसरत का नतीजा समझ लेते हैं, लेकिन यह लिंफोमा का संकेत भी हो सकता है।
वजन में कमी आना बताता है कि शरीर सही तरीके से पोषण ग्रहण नहीं कर पा रहा है। इसलिए, अगर आपका वजन बिना किसी प्रयास के घट रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें।
#4
थकान महसूस होना
लिंफोमा के मरीजों को लगातार थकान महसूस होती रहती है, जिसे लोग अक्सर तनाव या थकान का नतीजा समझ लेते हैं। हालांकि, अगर यह थकान लगातार बनी रहती है और आराम करने पर भी ठीक नहीं होती तो यह लिंफोमा का संकेत हो सकता है।
इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है, ताकि समय रहते सही इलाज मिल सके और बीमारी को बढ़ने से भी रोका जा सके।
#5
गले में गांठ होना
लिंफोमा होने पर गले या गर्दन में गांठ बन सकती है, जिसे लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपकी गर्दन या गले में गांठ बन गई है तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से संपर्क करें।
ये गांठ सामान्य नहीं होती और इसका सही पता लगाना जरूरी होता है, ताकि समय रहते सही इलाज मिल सके और बीमारी का प्रभाव कम किया जा सके।
इन संकेतों को सामान्य मानकर देरी न करें।