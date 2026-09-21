कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ऐसे खाएं तिल

कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करने में मदद कर सकता है तिल, जानें कैसे

लेखन अंजली 07:25 pm Sep 21, 202607:25 pm

क्या है खबर?

दिल को स्वस्थ रखने में कोलेस्ट्रॉल का स्तर अहम है। अगर शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाए तो यह दिल की बीमारियों का कारण बन सकता है। ऐसे में इसे काबू में रखना चाहिए। इसके लिए खाने में तिल को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। तिल में मौजूद फाइबर और दूसरे पोषक तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि तिल को कैसे खाने में शामिल किया जाए।