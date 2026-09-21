कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करने में मदद कर सकता है तिल, जानें कैसे
क्या है खबर?
दिल को स्वस्थ रखने में कोलेस्ट्रॉल का स्तर अहम है। अगर शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाए तो यह दिल की बीमारियों का कारण बन सकता है। ऐसे में इसे काबू में रखना चाहिए। इसके लिए खाने में तिल को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। तिल में मौजूद फाइबर और दूसरे पोषक तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि तिल को कैसे खाने में शामिल किया जाए।
#1
सुबह खाली पेट तिल का सेवन करें
सुबह खाली पेट तिल खाने से शरीर में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है।
इसके लिए सबसे पहले तिल को अच्छी तरह धोकर धूप में सुखा लें, फिर इसे थोड़े से पानी में भिगोएं। अब इन्हें एक गिलास में पानी डालकर पी लें। इससे शरीर में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा यह दिल को स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकता है।
#2
सलाद में तिल मिलाकर खाएं
सलाद में तिल मिलाकर खाने से भी शरीर में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है।
इसके लिए पहले एक कटोरे में कटा हुआ खीरा, टमाटर, प्याज और दूसरी सब्जियां डालें, फिर इसमें थोड़ा सा तिल और नींबू का रस मिलाएं। आप चाहें तो इसमें नमक, काली मिर्च और चाट मसाला भी डाल सकते हैं।
इससे न केवल सलाद का स्वाद बढ़ेगा बल्कि यह शरीर में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा।
#3
नाश्ते में शामिल करें तिल
अगर आप नाश्ते के रूप में तिल खाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तिल को अच्छे से धोकर धूप में सुखा लें, फिर इसे थोड़ी देर के लिए भून लें।
इसके बाद इसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी मिर्च डालकर इसे गर्मागर्म परोसें। इससे न केवल नाश्ते का स्वाद बढ़ेगा बल्कि यह शरीर में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी मिला सकते हैं।
#4
खाने में शामिल करें तिल से बने उत्पाद
तिल से बने उत्पाद जैसे तेल, हल्दी पेस्ट आदि का इस्तेमाल करके भी आप अपने खाने में तिल को शामिल कर सकते हैं।
इन उत्पादों का इस्तेमाल करने से आपके खाने में तिल का स्वाद भी बढ़ेगा और इसके पोषक तत्व भी मिलेंगे।
इस प्रकार इन आसान तरीकों से आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में तिल को शामिल कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं।