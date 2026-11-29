पीठ के निचले हिस्से में दर्द? इन 5 सरल तरीकों से मिलेगा आराम
क्या है खबर?
पीठ के निचले हिस्से में दर्द एक आम समस्या है, जो कई लोगों को परेशान करती है। यह दर्द कई कारणों से हो सकता है, जैसे गलत तरीके से उठना-बैठना, भारी सामान उठाना या लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठना। इस लेख में हम कुछ सरल और प्रभावी घरेलू उपायों के बारे में जानेंगे, जिनसे आप इस दर्द से राहत पा सकते हैं और अपनी पीठ को स्वस्थ रख सकते हैं।
#1
नियमित स्ट्रेचिंग करें
रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने और लचीला बनाए रखने के लिए नियमित स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है।
हर सुबह कुछ मिनट निकालकर हल्का खिंचाव करें। इससे आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आएगा और दर्द में कमी आएगी।
आप पेड़ के समान खड़े होकर हाथ ऊपर उठाएं या भुजंग की तरह लेटकर शरीर को उठाएं और शवासन जैसे योगासन भी कर सकते हैं।
#2
गर्म पानी से सेंक करें
गर्म पानी से सेंक करने से रक्त का बहाव बेहतर होता है और मांसपेशियों को आराम मिलता है।
एक साफ कपड़े में गर्म पानी भरकर प्रभावित जगह पर रखें या फिर गर्म पैड का उपयोग करें। इससे दर्द में काफी राहत मिलेगी और सूजन भी कम होगी। ध्यान रखें कि सेंक बहुत गर्म न हो, ताकि त्वचा को नुकसान न पहुंचे।
दिन में 2-3 बार ऐसा करने से आपको बेहतर महसूस होगा और आपकी पीठ का दर्द भी कम होगा।
#3
सही तरीके से बैठें
काम करते समय सही तरीके से बैठना बहुत जरूरी है। कुर्सी पर सीधे बैठें और पीठ को सीधा रखें।
पैरों को जमीन पर रखें और घुटनों को थोड़ा मोड़कर रखें। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव कम पड़ेगा और दर्द में कमी आएगी।
अगर संभव हो तो पीठ को सहारा देने वाली कुशन का उपयोग करें।
इसके अलावा समय-समय पर ब्रेक लेकर थोड़ी देर टहलें और अपनी मुद्रा को बदलते रहें ताकि मांसपेशियों में खिंचाव न हो।
#4
हल्की कसरत करें
हल्की कसरत जैसे टहलना, साइकिल चलाना या तैरना आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। ये कसरत आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं और दर्द को कम करती हैं।
रोजाना 30 मिनट तक ऐसी कसरत करने से आपको बेहतर महसूस होगा और आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी।
इसके अलावा आप योग या ध्यान भी कर सकते हैं, जो मानसिक शांति देने के साथ-साथ शारीरिक दर्द को भी कम करते हैं। इस तरह से आप स्वस्थ और सक्रिय रहेंगे।
#5
सही गद्दे पर सोएं
सोने के लिए ऐसा गद्दा चुनें, जो न बहुत कठोर हो और न ही बहुत मुलायम हो। मध्यम कठोरता वाला गद्दा आपकी रीढ़ की हड्डी को सही समर्थन देगा और दर्द को कम करेगा।
इसके अलावा गद्दे को नियमित रूप से बदलते रहना भी जरूरी है ताकि वह अपनी गुणवत्ता बनाए रख सके।
इस तरह से सही गद्दे पर सोने से आपकी पीठ का दर्द धीरे-धीरे कम होगा और आप बेहतर महसूस करेंगे।