गर्म पानी से सेंक करने से रक्त का बहाव बेहतर होता है और मांसपेशियों को आराम मिलता है।

एक साफ कपड़े में गर्म पानी भरकर प्रभावित जगह पर रखें या फिर गर्म पैड का उपयोग करें। इससे दर्द में काफी राहत मिलेगी और सूजन भी कम होगी। ध्यान रखें कि सेंक बहुत गर्म न हो, ताकि त्वचा को नुकसान न पहुंचे।

दिन में 2-3 बार ऐसा करने से आपको बेहतर महसूस होगा और आपकी पीठ का दर्द भी कम होगा।