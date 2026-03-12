गर्मियों के दौरान इन कम कैलोरी खाद्य पदार्थों को बनाएं अपनी डाइट का हिस्सा

गर्मियों में पसीने से शरीर में जरूरी खनिजों की कमी हो जाती है। इसे पूरा करने के लिए नमक वाले खाद्य पदार्थों का सेवन लाभदायक माना जाता है, लेकिन ये अधिक कैलोरी युक्त होते हैं। इसलिए आज हम आपको ऐसे कम कैलोरी खाद्य पदार्थों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो नमक से भरपूर होने के साथ-साथ शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकते हैं और वजन को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकते हैं।

#1 खीरा खीरे में कैलोरी की मात्रा कम होती है, लेकिन यह शरीर को भरपूर पानी और जरूरी खनिज प्रदान कर सकता है। खीरे में विटामिन-C और विटामिन-K की अच्छी खासी मात्रा होती है, जो हड्डियों को मजबूत रखने, त्वचा को स्वस्थ रखने और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसमें मौजूद सूजन कम करने वाले गुण दिल को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकते हैं।

#2 पत्तेदार हरी सब्जियां पालक की तरह ही पत्तेदार हरी सब्जियां भी कम कैलोरी वाली होती हैं और इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। ये सब्जियां न केवल पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराती हैं, बल्कि शरीर को भरपूर पानी और जरूरी खनिज भी प्रदान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त पत्तेदार हरी सब्जियां विटामिन-C, विटामिन-K, पोटेशियम और आयरन से भरपूर होती हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।

#3 खरबूजा खरबूजे में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद विटामिन-C और विटामिन-A आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इसके अलावा खरबूजे में सूजन कम करने वाले और शरीर को साफ रखने वाले गुण भी मौजूद होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकते हैं। लाभ के लिए खरबूजे को अपनी डाइट में शामिल करें और इसे खाली पेट खाएं।

