तंदूरी व्यंजनों का है शौक, लेकिन तंदूर नहीं है? इन 5 तरीकों से बनाएं

तंदूरी व्यंजन भारतीय खाना पसंद करने वालों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। हालांकि, कई लोग ऐसे भी हैं, जिनके पास तंदूर नहीं होता, फिर भी वे तंदूरी व्यंजनों का आनंद लेना चाहते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप बिना तंदूर के भी तंदूरी व्यंजनों का मजा ले सकते हैं।

#1 ओवन का करें उपयोग अगर आपके पास ओवन है तो आप इसका उपयोग तंदूरी व्यंजनों को बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने तंदूरी मिश्रण को एक बेकिंग ट्रे पर रखें और उसे पहले से गर्म किए हुए ओवन में डालें। इससे आपका खाना अच्छे से पक जाएगा और उसमें तंदूरी जैसी खुशबू भी आएगी। इस तरीके से आप तंदूरी सब्जियां और यहां तक कि नान भी बना सकते हैं।

#2 गैस पर कढ़ाई का उपयोग करें अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप गैस पर कढ़ाई का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपनी कढ़ाई को अच्छे से गरम करें, फिर उसमें अपना तंदूरी मिश्रण डालें और ढक्कन बंद करके धीमी आंच पर पकाएं। बीच-बीच में मिश्रण को पलटते रहें ताकि वह जल न जाए और अच्छे से पक जाए। इस तरीके से आपका खाना तंदूरी जैसी खुशबूदार बनेगा और उसमें वही स्वाद भी आएगा।

#3 माइक्रोवेव से मिलेगा बेहतरीन स्वाद माइक्रोवेव भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है तंदूरी व्यंजनों को बनाने के लिए। इसके लिए सबसे पहले अपने तंदूरी मिश्रण को माइक्रोवेव के लिए सुरक्षित बर्तन में रखें, फिर उसे माइक्रोवेव में उच्च तापमान पर पकाएं। ध्यान रखें कि मिश्रण को बीच-बीच में जांचते रहें ताकि वह जल न जाए और अच्छे से पक जाए। इस तरीके से आपका खाना तंदूरी जैसी खुशबूदार बनेगा और उसमें वही स्वाद भी आएगा।

#4 स्टोव-टॉप ग्रिल पैन आएगा काम स्टोव-टॉप ग्रिल पैन एक ऐसा उपकरण होता है, जिसका उपयोग आप ग्रिल्ड व्यंजनों को बनाने के लिए कर सकते हैं। यह उपकरण गैस पर आसानी से काम करता है और इससे आपका खाना तंदूर जैसा ही बनेगा। सबसे पहले अपने तंदूरी मिश्रण को स्टोव-टॉप ग्रिल पैन में डालें, फिर उसे ढक्कन बंद करके धीमी आंच पर पकाएं। ध्यान रखें कि मिश्रण को बीच-बीच में पलटते रहें ताकि वह जल न जाए और अच्छे से पक जाए।