रेड शेड की लिपस्टिक से प्यार है? शादी में इस तरह से करें स्टाइल
क्या है खबर?
रेड शेड की लिपस्टिक हमेशा से ही महिलाओं के बीच लोकप्रिय रही है, खासकर शादी जैसे खास मौकों पर, जहां हर महिला चाहती है कि वह सबसे अलग और खूबसूरत दिखे। रेड लिपस्टिक न केवल चेहरे को निखारती है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिनसे आप अपनी रेड लिपस्टिक को और भी खास बना सकती हैं और शादी में चार चांद लगा सकती हैं।
#1
सही शेड का चयन करें
शादी के दिन सही रेड शेड चुनना बहुत जरूरी है। आपकी त्वचा की रंगत के हिसाब से रंग चुनें ताकि वह आपके चेहरे पर खिले।
अगर आपकी त्वचा गोरी है तो कूल टोन वाली रेड लिपस्टिक चुनें, वहीं अगर आपकी त्वचा गहरे रंग की है तो वार्म टोन वाली रेड लिपस्टिक बेहतर रहेगी।
इसके अलावा अपने कपड़ों और गहनों के साथ भी मेल खाते हुए रंग का चयन करें ताकि आपका लुक पूरी तरह से संतुलित लगे।
#2
प्राइमर का इस्तेमाल करें
रेड लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों पर प्राइमर लगाना न भूलें। प्राइमर आपके होंठों को चिकना बनाता है और लिपस्टिक को लंबे समय तक टिकाए रखता है।
इसके अलावा यह आपके होंठों की रंगत को भी समान बनाता है, जिससे लिपस्टिक ज्यादा आकर्षक लगती है।
प्राइमर लगाने से लिपस्टिक की चमक भी बेहतर होती है और वह पूरे दिन बरकरार रहती है। इस तरह आप अपने खास दिन पर बिना किसी चिंता के रेड लिपस्टिक का आनंद ले सकती हैं।
#3
लिप लाइनर का उपयोग करें
रेड लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों को आकार देने के लिए लिप लाइनर का उपयोग करें। यह आपके होंठों को भरा हुआ दिखाता है और लिपस्टिक को फैलने से रोकता है।
लिप लाइनर का उपयोग करने से आपके होंठों की चमक भी बेहतर होती है और लिपस्टिक लंबे समय तक टिकती है।
लिप लाइनर का सही चयन करने पर आपका लुक और भी आकर्षक और निखरा हुआ नजर आता है, जिससे आपका चेहरा और भी खूबसूरत लगता है।
#4
मेकअप को संतुलित रखें
जब आप रेड लिपस्टिक लगा रही हों तो बाकी मेकअप को संतुलित रखें। आंखों पर हल्का काजल और मस्कारा लगाएं, लेकिन ज्यादा भारी आईशैडो न लगाएं।
गालों पर हल्का सा रंग लगाएं ताकि चेहरा ताजगी भरा दिखे। इस तरह आपका मेकअप संतुलित रहेगा और रेड लिपस्टिक सबसे ज्यादा आकर्षक लगेगी।
इसके अलावा अगर आप चाहें तो हल्का सा चमकदार पाउडर भी लगा सकती हैं, जिससे आपका चेहरा और भी चमकदार दिखेगा और रेड लिपस्टिक का लुक पूरा हो जाएगा।
#5
आत्मविश्वास बनाए रखें
रेड लिपस्टिक लगाने का सबसे अहम पहलू है आत्मविश्वास। जब आप आत्मविश्वास के साथ कुछ भी पहनती हैं तो वह आपको सबसे अलग और खास बनाता है।
इसलिए अपनी रेड लिपस्टिक लगाते समय खुद पर विश्वास रखें और मुस्कुराते हुए अपने दिन की शुरुआत करें।
आत्मविश्वास से भरी हुई मुस्कान ही आपकी रेड लिपस्टिक को और भी खास बनाएगी। इस तरह आप अपने खास दिन पर न केवल सुंदर दिखेंगी बल्कि आत्मविश्वास से भरी भी महसूस करेंगी।