रेड लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों पर प्राइमर लगाना न भूलें। प्राइमर आपके होंठों को चिकना बनाता है और लिपस्टिक को लंबे समय तक टिकाए रखता है।

इसके अलावा यह आपके होंठों की रंगत को भी समान बनाता है, जिससे लिपस्टिक ज्यादा आकर्षक लगती है।

प्राइमर लगाने से लिपस्टिक की चमक भी बेहतर होती है और वह पूरे दिन बरकरार रहती है। इस तरह आप अपने खास दिन पर बिना किसी चिंता के रेड लिपस्टिक का आनंद ले सकती हैं।