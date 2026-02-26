आपको भी मुरमुरे का बहुत शौक है? इन 5 रेसिपी को आजमाएं

मुरमुरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। मुरमुरे में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन को सुधारने में मदद करता है। यह हल्का-फुल्का नाश्ता है, जिसे कहीं भी आसानी से खाया जा सकता है। आइए आज हम आपको मुरमुरे से बनने वाले पांच व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।

#1 मसाला मुरमुरे मसाला मुरमुरे बनाने के लिए सबसे पहले मुरमुरे को घी में भून लें, फिर एक पैन में मूंगफली, काजू और बादाम को भून लें। अब इस पैन में जीरा, धनिया, हींग और हल्दी पाउडर डालकर भूनें। इसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक मिलाएं। अब इस मिश्रण को मुरमुरे में मिलाकर गर्मागर्म परोसें। यह नाश्ता बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा।

#2 मुरमुरे का उपमा उपमा तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन मुरमुरे का उपमा एक अलग और खास अनुभव है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मुरमुरे को थोड़ा-सा घी में भून लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, करी पत्ते और हरी मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें प्याज और टमाटर डालकर पकाएं। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, नमक और भुने हुए मुरमुरे मिलाएं। इसे ढककर कुछ मिनट पकाएं, फिर गर्मागर्म परोसें।

Advertisement

#3 मुरमुरे की टिक्की अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो मुरमुरे की टिक्की जरूर बनाएं। इसके लिए सबसे पहले उबले हुए आलू को मैश कर लें, फिर इसमें भुने हुए मुरमुरे मिलाएं। अब इसमें हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर तेल लगाकर सेंके। इसे हरी चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।

Advertisement

#4 मुरमुरे का चाट चाट तो हर किसी को पसंद होती है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे अनोखी चाट रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले एक बड़ा चम्मच बेसन को पानी में घोल लें, फिर उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर मिलाएं। अब इस घोल को छोटे-छोटे गोले बनाकर तेल में तल लें। जब ये सुनहरे भूरे हो जाएं तो इन्हें ठंडा करके मुरमुरे में मिला लें। अब इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नींबू का रस मिलाकर परोसें।