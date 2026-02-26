काले चने से बना सकते हैं ये 5 स्नैक, स्वास्थ्य के लिए होते हैं फायदेमंद 

काला चना एक पौष्टिक और स्वादिष्ट दाल है, जिसे अक्सर सलाद या सब्जी में डाला जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसे स्नैक के तौर पर भी कई तरह से तैयार किया जा सकता है? स्नैक्स के रूप में काला चना न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। आइए आज हम आपको काले चने से बनाए जाने वाले 5 स्वादिष्ट स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं।

#1 काले चने की टिक्की काले चने की टिक्की एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले काले चना भिगोकर पीस लें, फिर इसमें आलू, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर टिक्कियों का आकार दें और तवे पर सेंकें। यह टिक्कियां कुरकुरी और बेहद स्वादिष्ट होती हैं। इन्हें आप चटनी या सॉस के साथ परोस सकते हैं।

#2 काले चने की चाट काले चने की चाट एक सेहतमंद और स्वादिष्ट स्नैक है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए काले चनों में बारीक कटी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती मिलाएं। अब इसमें नींबू का रस, चाट मसाला और थोड़ा-सा नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह चाट न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें प्रोटीन और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो आपकी सेहत के लिए अच्छी है।

#3 काले चने की टिक्की चाट अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो काले चने की टिक्की चाट जरूर बनाएं। इसके लिए काले चनों की टिक्कियों को तलकर रखें, फिर उसमें उबले हुए आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती मिलाएं। अब इसमें दही, इमली की चटनी, भुना हुआ जीरा पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह चाट बेहद स्वादिष्ट और सेहतमंद है, जिसे बच्चे-बड़े सभी पसंद करेंगे।

#4 काले चने की बर्फी अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो काले चने की बर्फी जरूर आजमाएं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए काले चनों को मैश कर लें, फिर उसमें खोया, चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर अच्छी तरह पकाएं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो उसे थाली में फैलाकर ठंडा होने दें, फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। यह बर्फी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी है।