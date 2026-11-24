विदेश में खो गया है आपका पासपोर्ट? भारत वापस लौटने के लिए करें ये काम
क्या है खबर?
विदेश यात्रा के दौरान हर यात्री का सबसे बड़ा डर होता है अपना पासपोर्ट खो देना। अगर आपका यह डरावना सपना सच हो जाए तो आप क्या करेंगे? आज के लेख में हम आपको यही बताने वाले हैं कि विदेश में पासपोर्ट खो जाने पर आपको कौन-से कदम उठाने चाहिए, ताकि आप आसानी से भारत वापस लौट सकें। यह लेख हर उस यात्री के लिए अहम है, जो विदेश जाने की योजना बना रहे हैं।
#1
पुलिस को सूचित करें
पासपोर्ट खो जाने की स्थिति में सबसे पहले पुलिस को सूचित करना अहम है। जिस भी देश में आप हों, वहां के स्थानीय पुलिस स्टेशन में जा कर इसकी सूचना दें।
अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) की एक प्रति जरूर मांग लें, क्योंकि विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास किसी भी प्रतिस्थापन दस्तावेज (रिप्लेसमेंट डॉक्यूमेंट) को जारी करने से पहले इसे मांगते हैं।
इसकी मदद से आप आपातकालीन प्रमाणपत्र (EC) के लिए भी अर्जी दे सकते हैं।
#2
भारतीय दूतावास से संपर्क करें
FIR दर्ज कराने के बाद, अपने नजदीकी भारतीय दूतावास से संपर्क करें। एक बार खो जाने की सूचना देने या रद्द करवाने के बाद, पासपोर्ट मिल भी जाए तो उसे इस्तेमाल न करें।
विदेश मंत्रालय के ऑनलाइन कांसुलर शिकायत पोर्टल 'मदद' (madad.gov.in) पर भी पासपोर्ट खोने की शिकायत दर्ज कराएं।
इस पोर्टल के जरिए विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास संकट में फंसे नागरिकों की शिकायतों को दर्ज करते हैं, उन पर नजर रखते हैं और आगे की कार्रवाई करते हैं।
#3
EC बनवा लें
अगर आपकी यात्रा पूरी हो गई है और आप सीधे भारत वापस जा रहे हैं तो EC के लिए आवेदन करें।
यह एक तरफा यात्रा दस्तावेज तब जारी किया जाता है जब किसी भारतीय नागरिक के पास खो जाने या एक्सपायर हो जाने के कारण वैध पासपोर्ट न हो और नया पासपोर्ट समय पर न मिले।
ध्यान रखें कि इसे हासिल करने के लिए आपका खोया हुआ पासपोर्ट पहले रद्द हो जाना चाहिए।
#4
नए पासपोर्ट के लिए जरूरी दस्तावेज जुटाएं
अगर आपकी यात्रा बाकी है तो आपको EC की जगह नया पासपोर्ट जारी करवाना चाहिए। अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो भी पासपोर्ट फिर से जारी कराने के लिए आवेदन करें।
इसके लिए FIR की प्रति, खोए हुए पासपोर्ट की फोटोकॉपी या विवरण, पासपोर्ट-साइज तस्वीरें, शुल्क, हस्ताक्षरित शपथ-पत्र और पहचान प्रमाणपत्र पास रखें।
आपसे 'एनेक्सचर-F' भरने के लिए भी कहा जा सकता है, जो एक स्व-घोषणा पत्र है। इसमें नुकसान की परिस्थितियों के बारे में बताया जाता है।
#5
वीजा की भी जांच करें
इस सबके बाद अपने वीजा की स्थिति को भी जांचना न भूलें। पुराने यात्रा दस्तावेज में लगा वीजा अपने आप नए यात्रा दस्तावेज में नहीं जुड़ता।
जिस देश में आप हैं, वहां वीजा जारी करने के तरीके के आधार पर आपको नया वीजा लेने के लिए आवेदन करना पड़ सकता है। इस बारे में स्थानीय इमिग्रेशन विभाग से सीधे संपर्क करें और जानकारी लें।
पासपोर्ट खोने की स्थिति में घबराने के बजाय तुरंत कार्रवाई करना बेहतर रहेगा।