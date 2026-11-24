FIR दर्ज कराने के बाद, अपने नजदीकी भारतीय दूतावास से संपर्क करें। एक बार खो जाने की सूचना देने या रद्द करवाने के बाद, पासपोर्ट मिल भी जाए तो उसे इस्तेमाल न करें।

विदेश मंत्रालय के ऑनलाइन कांसुलर शिकायत पोर्टल 'मदद' (madad.gov.in) पर भी पासपोर्ट खोने की शिकायत दर्ज कराएं।

इस पोर्टल के जरिए विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास संकट में फंसे नागरिकों की शिकायतों को दर्ज करते हैं, उन पर नजर रखते हैं और आगे की कार्रवाई करते हैं।