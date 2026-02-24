LOADING...
कम बजट में करना चाहते हैं अंतरराष्ट्रीय यात्रा? काफी किफायती हैं ये देश

लेखन सयाली
Feb 24, 2026
01:35 pm
क्या है खबर?

विदेश घूमना सभी के लिए एक बेहतरीन अनुभव साबित होता है। इसके दौरान नई संस्कृति, अनोखी खान-पान की चीजें और विभिन्न स्थानों के लोगों की जीवनशैली का आनंद लेने का मौका मिल जाता है। अगर आप विदेश घूमने की योजना बना रहे हैं तो आपको अपने बजट का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आज के लेख में हम आपको कुछ किफायती देशों के बारे में बताएंगे, जिनकी यात्रा कम बजट में की जा सकती है।

#1

किर्गिस्तान

किर्गिस्तान मध्य एशिया का एक खूबसूरत देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ों के लिए जाना जाता है। यहां का मुख्य आकर्षण अल्तिन अराशान घाटी है, जहां आप गर्म पानी के झरनों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां की तुर्सुय घाटी में आप ट्रेकिंग कर सकते हैं। किर्गिस्तान में घूमने के लिए कई अन्य जगहें भी हैं, जो आपको एक अनोखा अनुभव देंगी। यहां की यात्रा आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगी।

#2

ओमान

ओमान अरब प्रायद्वीप पर स्थित एक खूबसूरत देश है, जो अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए मशहूर है। यहां की राजधानी मस्कट एक प्रमुख घूमने की जगह है, जहां आप सुलतान कबूस ग्रांड मस्जिद, ओमान का म्यूजियम और किला अल-जालदीद देख सकते हैं। इसके अलावा यहां के वादी शाब, वादी बानी खालिद और जिब्राल्टार पर्वत भी देखने लायक हैं। ओमान की यात्रा के दौरान आपका बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होगा।

#3

मंगोलिया

मंगोलिया एशिया का एक अनोखा देश है, जिसकी सुंदरता वाकई देखते ही बनती है। यहां की राजधानी उलानबातर घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है, जहां आप गंडन मंदिर, मंगोलियन राष्ट्रीय म्यूजियम और जूनी यार्ड देख सकते हैं। इसके अलावा मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान, अल्ताई पर्वत और हुस्वेलेर झील भी देखने लायक हैं। मंगोलिया की यात्रा कम बजट में की जा सकती है और यहां आना एक अच्छा निर्णय होगा।

#4

उज्बेकिस्तान

उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का एक खूबसूरत देश है, जो अपनी संस्कृति और इतिहास के कारण लोगों को पसंद आ जाता है। यहां की राजधानी ताशकंद एक प्रमुख घूमने की जगह है, जहां आप हजरत इमाम कॉम्प्लेक्स, कोरिओल्स नामक मेट्रो और अमीर तैमूर स्क्वायर देख सकते हैं। इसके अलावा उज्बेकिस्तान के समरकंद, बुखारा और खिवा भी देखने लायक हैं। उज्बेकिस्तान की यात्रा करके आपको एक शानदार अनुभव मिलेगा, जो आपको हमेशा याद रहेगा।

