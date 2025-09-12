योग करते समय बेहतरीन दिखने के लिए आजमाएं ये 5 स्टाइलिश हेयरस्टाइल

योग न केवल शरीर के लिए बल्कि मन के लिए भी फायदेमंद है। जब आप योग करते हैं तो आपके बालों का स्टाइल भी अहम होता है। सही हेयरस्टाइल न केवल आपको आरामदायक महसूस कराता है, बल्कि आपके लुक को भी खास बनाता है। आइए आज हम आपको पांच ऐसे हेयरस्टाइल्स के बारे में बताते हैं, जो योग करते समय आपके लुक को और भी ज्यादा खास बना सकते हैं और आपको स्टाइलिश दिखाएंगे।

#1 क्लासिक हाई बन क्लासिक हाई बन एक ऐसा हेयरस्टाइल है, जो आपके बालों को पूरी तरह से बांध देता है और आपको आरामदायक महसूस कराता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अपने बालों को ऊपर की ओर खींचें और एक पोनीटेल बनाएं, फिर उसे गोल-गोल घुमाते हुए बन बनाएं और हेयरपिन से फिक्स कर लें। यह स्टाइल न केवल आपके बालों को व्यवस्थित रखता है, बल्कि आपको एक साफ-सुथरा लुक भी देता है।

#2 ब्रेडेड पोनीटेल ब्रेडेड पोनीटेल एक प्यारा और स्टाइलिश हेयरस्टाइल है, जो आपके बालों को सुरक्षित रखते हुए आपको एक खास लुक देता है। इसके लिए सबसे पहले अपने बालों को एक पोनीटेल बनाकर बांध लें, फिर उसमें छोटी-छोटी चोटी बनाकर बांध लें। यह स्टाइल आपके बालों को खुला नहीं छोड़ता, जिससे वे न उलझते हैं और न ही किसी तरह की परेशानी होती है। इसके अलावा यह आपके लुक को भी खास बनाता है।

#3 लो ट्विस्टेड बन लो ट्विस्टेड बन एक सरल लेकिन आकर्षक हेयरस्टाइल है, जो आपके बालों को नीचे की ओर मोड़कर बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले अपने बालों को पीछे की ओर खींचकर नीचे की ओर मोड़ें, फिर इसे बांध लें। इसके बाद बालों को हल्का-सा मोड़ते हुए ऊपर की ओर घुमाकर बन बनाएं और हेयरपिन से फिक्स कर लें। यह स्टाइल आपके बालों को व्यवस्थित रखता है और आपको एक साफ-सुथरा लुक भी देता है।

#4 हाफ-अप टॉप नॉट हाफ-अप टॉप नॉट एक ऐसा हेयरस्टाइल है, जिसमें आपके बालों का आधा हिस्सा ऊपर की ओर बांधा जाता है। इसके लिए सबसे पहले अपने बालों का आधा हिस्सा लेकर उसे ऊपर की ओर बांध लें, फिर उसे हल्का-सा घुमाकर टॉप नॉट बना लें। यह स्टाइल आपके चेहरे को खुला रखता है, जिससे आपको ताजगी महसूस होती है। इसके अलावा यह हेयरस्टाइल आपके लुक को भी खास बनाता है और आपको स्टाइलिश दिखाता है।