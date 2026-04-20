लिक्विड हाइलाइटर बनाम पाउडर हाइलाइटर: किसे लगाने से मिलती है ज्यादा चमक?

हाइलाइटर एक ऐसा मेकअप उत्पाद है, जो चेहरे को चमकदार और निखरा हुआ दिखाने में मदद करता है। बाजार में लिक्विड और पाउडर, दोनों प्रकार के हाइलाइटर मिलते हैं। हालांकि, कई महिलाएं इस उलझन में रहती हैं कि इनमें से कौन-सा हाइलाइटर उनके लिए सही है। आइए आज हम आपको दोनों प्रकार के हाइलाइटर के फायदे और नुकसान बताते हैं, जिससे आपको अपने लिए सही विकल्प चुनने में मदद मिलेगी।

#1 लिक्विड हाइलाइटर के फायदे लिक्विड हाइलाइटर आमतौर पर हल्के होते हैं और इन्हें लगाने से चेहरा ताजा और प्राकृतिक लगता है। यह त्वचा में आसानी से समा जाता है और एक सुंदर चमक देता है। इसके अलावा लिक्विड हाइलाइटर लंबे समय तक टिकता है और इसे आसानी से चेहरे पर ब्लेंड किया जा सकता है। अगर आपकी त्वचा सूखी है तो यह आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, क्योंकि यह नमी भी देता है।

#2 पाउडर हाइलाइटर के फायदे पाउडर हाइलाइटर का उपयोग करने से चेहरे पर एक हल्की चमक आती है और यह लंबे समय तक नहीं टिकता है। इसे लगाने के लिए ब्रश का उपयोग किया जाता है, जिससे इसे नियंत्रित तरीके से लगाया जा सकता है। पाउडर हाइलाइटर तैलीय त्वचा वालों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि यह अतिरिक्त तेल को सोख लेता है और चेहरे को मैट फिनिश देता है। इसके अलावा पाउडर हाइलाइटर को सेट करना भी आसान होता है।

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#3 लिक्विड हाइलाइटर के नुकसान लिक्विड हाइलाइटर को लगाने के बाद तुरंत बाहर निकलने से पहले थोड़ा समय देना पड़ता है, ताकि यह अच्छी तरह सेट हो सके। इसके अलावा अगर इसे अधिक मात्रा में लगाया जाए तो चेहरा चिपचिपा लग सकता है या लुक बनावटी लग सकता है। इसके साथ ही अगर मौसम उमस भरा हो तो लिक्विड हाइलाइटर पिघलने लग सकता है और चेहरे पर फैल सकता है, जिससे मेकअप खराब हो जाता है।

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#4 पाउडर हाइलाइटर के नुकसान पाउडर हाइलाइटर का उपयोग करते समय थोड़ा अधिक धैर्य चाहिए होता है, क्योंकि इसे सही तरीके से सेट करने में समय लगता है। इसके अलावा अगर त्वचा तैलीय प्रकार की हो तो पाउडर हाइलाइटर जल्दी ही धुंधला हो सकता है। इसके साथ ही अगर इसे अधिक मात्रा में लगाया जाए तो यह चेहरे पर बनावटी दिखने लगता है। इसे लगाते समय यह पूरे चेहरे पर चिपक सकता है और आसानी से साफ नहीं होता।