खाने लायक फंगस है ट्रफल, जिससे बनाए जा सकते हैं ये लजीज पकवान

ट्रफल एक प्रकार का भूमिगत फंगस होता है, जो कुछ पेड़ों की जड़ों के पास उगता है। यह एक किस्म का मशरूम ही होता है, जो विभिन्न प्रकार में उपलब्ध रहता है। यह खाद्य पदार्थ अपनी अनोखी सुगंध और बेहतरीन स्वाद के लिए मशहूर है। ट्रफल बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि इन्हें उगाना और खोजना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप ट्रफल लेकर आए हैं तो उससे ये स्वादिष्ट पकवान बनाकर देखें, जिनकी रेसिपी भी सरल है।

#1 ट्रफल पास्ता ट्रफल पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले पानी गर्म करें और उसमें नमक मिलाकर स्पेगेटी पास्ता उबाल लें। एक पैन गर्म करके उसमें मक्खन पिघलाएं और मशरूम, ट्रफल और लहसुन डालकर भूनें। इसके बाद इसमें गाढ़ी क्रीम और परमजान चीज डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें नमक, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स और काली मिर्च डालकर कुछ देर पकने दें। सॉस के गाढ़े होने के बाद इसमें पास्ता डालें और ऊपर से ट्रफल छिड़ककर परोसें।

#2 ट्रफल फ्रेंच फ्राइज आपने फ्रेंच फ्राइज तो कई बार खाई होंगी, लेकिन एक बार ट्रफल फ्राइज बनाएं। इसके लिए आलू को लंबा-लंबा काटें और मसालों में लपेटकर गर्म तेल में तल लें। इसके बाद उन्हें एक कटोरे में निकालें और तेल को टिश्यू पेपर से साफ कर लें। इसके बाद इसमें ट्रफल को कद्दूकस करके डालें और परमजान चीज भी मिला दें। इसमें सफेद ट्रफल का इस्तेमाल करें और नमक और काली मिर्च मिलाना न भूलें।

#3 ट्रफल रिसोटो रिसोटो इटली का पारंपरिक व्यंजन है, जो खिचड़ी की तरह होता है। इसे बनाने के लिए पैन में मक्खन पिघलाएं और उसमें प्याज-लहसुन डालकर भूनें। इसके बाद इसमें कच्चे चावल डालें और अच्छी खुशबू आने तक मिलाएं। इसमें सब्जियों का शोरबा शामिल करें और ढककर पकाएं, जब तक चावल न पक जाएं। इसके बाद इसमें नमक, परमजान चीज, पार्सले, मक्खन और ट्रफल डालकर सेवन करें। परोसने से पहले भी आप इस पर ट्रफल छिड़क सकते हैं।