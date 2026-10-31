ठंडी शामों में इन बदलावों को अपनाएं, स्वास्थ्य पर होगा सकारात्मक प्रभाव
क्या है खबर?
ठंड के मौसम में शामें काफी ठंडी हो जाती हैं। ऐसे में कई लोग अपने कपड़े बदलने से लेकर खान-पान आदि में बदलाव कर देते हैं। हालांकि, इस मौसम में कुछ बदलाव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाने से न सिर्फ आप ठंड से सुरक्षित रह सकते हैं, बल्कि कई अन्य समस्याओं से भी बच सकते हैं।
#1
हल्दी वाला दूध पीएं
हल्दी वाला दूध पीने से ठंड के मौसम में होने वाले संक्रमण और बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके लिए एक गिलास पानी में थोड़ी-सी हल्दी मिलाकर गर्म करें और फिर उसमें शहद मिलाएं।
इसके बाद इसे गर्मा-गर्म पीएं। यह मिश्रण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ शरीर को गर्माहट भी प्रदान कर सकता है।
इसके अलावा यह पाचन क्रिया को भी स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है।
#2
गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें
ठंड में गर्म पेय पदार्थों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आप नींबू की चाय, अदरक की चाय, तुलसी की चाय और सौंफ की चाय आदि का सेवन कर सकते हैं।
ये चाय न केवल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकती हैं, बल्कि शरीर को गर्माहट भी दे सकती हैं। इसके अलावा ये चाय पाचन क्रिया को भी स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं।
#3
गर्माहट देने वाले खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करें
ठंड में गर्माहट देने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आप अपनी डाइट में अदरक, लहसुन, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, लौंग, हल्दी, जायफल, सरसों का तेल, जड़ी-बूटियां और मसाले आदि शामिल कर सकते हैं।
ये न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, बल्कि शरीर को गर्माहट भी दे सकते हैं। इसके अलावा ये पाचन क्रिया को भी स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।
#4
सोने से पहले गर्माहट देने वाले साधनों का उपयोग करें
अगर आप ठंड के कारण सोने से पहले काफी असहज महसूस करते हैं तो गर्माहट देने वाले साधनों का उपयोग करें। इसके लिए आप हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको गर्माहट देता है और ठंड से बचाता है।
इसके अलावा आप चाहें तो गर्म पानी की बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी आपके शरीर को गर्माहट देगी और ठंड से सुरक्षित रखेगी।