ठंडी शामों में इन बदलावों को अपनाएं

ठंडी शामों में इन बदलावों को अपनाएं, स्वास्थ्य पर होगा सकारात्मक प्रभाव

लेखन सयाली 04:50 pm Oct 31, 202604:50 pm

क्या है खबर?

ठंड के मौसम में शामें काफी ठंडी हो जाती हैं। ऐसे में कई लोग अपने कपड़े बदलने से लेकर खान-पान आदि में बदलाव कर देते हैं। हालांकि, इस मौसम में कुछ बदलाव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाने से न सिर्फ आप ठंड से सुरक्षित रह सकते हैं, बल्कि कई अन्य समस्याओं से भी बच सकते हैं।