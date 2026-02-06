काले तेंदुए के बारे में कुछ अनोखे तथ्य, जो इस जीव को बनाते हैं खास
क्या है खबर?
काला तेंदुआ एक बहुत ही रहस्यमयी जानवर है, जिसका अनोखा काला रंग इसे सबसे खास बड़ी बिल्ली बना देता है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया के घने जंगलों में पाया जाने वाला दुर्लभ जानवर है। यह कोई अलग प्रजाति नहीं है, बल्कि काले रंग का तेंदुआ ही है। इस लेख में हम आपको काले तेंदुए से जुड़े कुछ अनोखे तथ्यों बताएंगे, जिनके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा। ये इस जीव को खास बनाते हैं।
#1
इन तेंदुओं के काले होने की वजह
जैसा ही हमने पहले बताया, काले तेंदुए एक अलग प्रजाति नहीं हैं। ये मेलानिस्टिक तेंदुए हैं, जो आनुवंशिक भिन्नता के कारण काले होते हैं। इस भिन्नता के चलते इनके शरीर में मेलेनिन ज्यादा होता है, जिससे इनकी त्वचा और बाल काले हो जाते हैं। उनके गहरे रंग के बाल घने और कम रोशनी वाले क्षेत्रों में उन्हें बेहतर तरीके से छिपने में मदद करते हैं। इससे वे अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेते हैं।
#2
काले तेंदुए की डाइट
काले तेंदुए की डाइट का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा हिरण, जंगली सूअर और रैकून से आता है। जिन क्षेत्रों में ये शिकार उपलब्ध नहीं होते हैं, वहां ये जीव बकरी, भेड़ और बछड़े जैसे पालतू जानवरों का शिकार कर लेते हैं। काले तेंदुए पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं और केवल मांस खा कर ही जीवित रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी अन्य बड़ी बिल्लियों की तरह ये भी पेट ठीक करने के लिए घास खा लेते हैं।
#3
तैराकी और चढ़ाई में माहिर होते हैं काले तेंदुए
काले तेंदुओं को पेड़ पर चढ़ने वाली सबसे माहिर बड़ी बिल्ली कहा जाता है। ये शिकार का पीछा करने, घात लगाकर हमला करने और उसे खाने के लिए ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। काले तेंदुए अपने शिकारों को अन्य शिकारियों से बचाने के लिए पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर ले जा कर ही खाते हैं। इसके साथ ही ये जीव कमाल के तैराक भी होते हैं। ये ठंडक पाने और शिकार ढूंढने के लिए अक्सर पानी में उतरते हैं।
#4
खास होती हैं काले तेंदुए की आखें
काले तेंदुओं की आंखें भी बहुत खास होती हैं। इनकी आंखों में हरी या पीली रोशनी होती है, जो रात में चमकती हुई नजर आती है। यह रोशनी इन्हें अंधेरे में भी देखने की क्षमता देती है, जिससे वे आसानी से अपने शिकार को ढूंढ सकते हैं। इनकी आंखों की खासियत इन्हें रात के समय सक्रिय रहने में मदद करती है और इनका जंगल में बेहतर तरीके से मार्गदर्शन करती है।