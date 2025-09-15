LOADING...
दाल से बनाए जा सकते हैं ये लाजवाब व्यंजन, जानिए रेसिपी
लेखन अंजली
Sep 15, 2025
01:24 pm
दाल भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है और यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आमतौर पर दाल को खिचड़ी या दाल-रोटी के साथ परोसा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दाल से कई अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? आइए आज हम आपको दाल से बनने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी देते हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।

दाल का हलवा

दाल का हलवा एक अनोखी और स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को भिगोकर पीस लें, फिर इसे घी में भूनें और उसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर पकाएं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो उसे घी में अच्छे से पकाएं। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है।

दाल का ढोकला

दाल का ढोकला एक सेहतमंद नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चना दाल और मूंग दाल को भिगोकर पीस लें, फिर इस मिश्रण में हल्दी पाउडर, नमक और बेकिंग सोडा मिलाकर ढोकला का घोल तैयार करें। अब इस घोल को भाप में पकाएं और ठंडा होने पर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। ऊपर से तड़का लगाने के लिए तेल, सरसों और हरी मिर्च का इस्तेमाल करें।

दाल की टिक्की

दाल की टिक्की एक बेहतरीन शुरुआत की डिश है, जो किसी भी पार्टी या समारोह में चार चांद लगा सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चना दाल और मूंग दाल को भिगोकर पीस लें, फिर इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पाउडर और नमक मिलाकर टिक्की का मिश्रण तैयार करें। अब इस मिश्रण की छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तेल में तल लें। इन्हें गर्मागर्म परोसें और अपने मेहमानों का दिल जीतें।

दाल के कबाब

दाल के कबाब एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चना दाल और मूंग दाल को भिगोकर पीस लें, फिर इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पाउडर और नमक मिलाकर कबाब का मिश्रण तैयार करें। अब इस मिश्रण की छोटी-छोटी गोलियां बनाकर तवे पर सेंक लें। ये कबाब कुरकुरे और स्वादिष्ट होते हैं और किसी भी पार्टी या समारोह में चार चांद लगा सकते हैं।