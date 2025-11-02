शाहरुख खान से सीखें स्टाइलिंग के ये 5 टिप्स, आप हर बार नजर आएंगे हैंडसम 

बॉलीवुड के 'किंग खान' शाहरुख खान 2 नवंबर, 2025 को 60 साल के हो गए हैं। हालांकि, आज भी वह देश के सबसे बड़े सितारे हैं और अपने अंदाज से लोगों की धड़कनें बढ़ाते हैं। शाहरुख न केवल हैंडसम और फिट दिखते हैं, बल्कि अपने फैशन सेंस के लिए भी जाने जाते हैं। अगर आप भी उनके जितने स्टाइलिश लगना चाहते हैं तो उनसे ये फैशन टिप्स सीख लें। इन्हें अपनाकर आपका हर लुक खास बन जाएगा।

#1 फिटिंग वाले सूट पहनें शाहरुख के फॉर्मल लुक उनकी पहचान बन गए हैं। उन्हें अक्सर ब्लेजर, 3 पीस सूट और कोट-पैंट में देखा जाता है। उनके जैसे एलिगेंट लुक के लिए आपको अच्छी फिटिंग वाला सूट सिलवाना चाहिए। मोमोक्रोमैटिक यानि एकल रंगों वाला सूट चुनें, जिसमें शर्ट, पैंट और कोट एक ही रंग के हों। शाहरुख को काले रंग का सूट पहनना सबसे अच्छा लगता है, जो हर रंगत वाले भारतीय पुरुषों पर खूब जंचता है।

#2 क्लासी लुक कैरी करें शाहरुख बॉलीवुड के 'बादशाह' इसलिए भी कहलाते हैं, क्योंकि उनका स्टाइल शाही और सादगी भरा होता है। वह हमेशा क्लासी लुक कैरी करते हैं, जो आरामदायक होने के साथ-साथ छाप छोड़ने वाला भी हो। रोजाना के लुक के लिए वह फिटिंग वाली शर्ट के साथ जींस या कार्गो पैंट पहनना पसंद करते हैं। वहीं, पार्टियों में वह एलिगेंट शेरवानी या पठानी सूट पहनकर सबका दिल जीत लेते हैं। कपड़ों के साथ-साथ उनका आत्मविश्वास भी उन्हें हैंडसम दिखाता है।

#3 एक्सेसरीज पहनना न भूलें शाहरुख अपने हर लुक को खास बनाने के लिए एक्सेसरीज जरूर पहनते हैं। इनमें घड़ियां, चेन, ब्रोच, हीरे के हार और अंगूठियां शामिल होती हैं। ये न केवल उनकी विलासिता का बखान करती हैं, बल्कि साधारण से साधारण आउटफिट में भी जान झोंक देती हैं। आपको भी अपने हर आउटफिट को बेहतर बनाने के लिए एक्सेसरीज का सहारा लेना चाहिए। अपने व्यक्तिगत स्टाइल और पसंद के मुताबिक एक्सेसरीज का चुनाव करें।

#4 शर्ट और जींस का मेल बैठाएं शाहरुख केवल खास मौकों पर ही नहीं, बल्कि रोजाना स्टाइलिश नजर आते हैं। वह बिना ज्यादा एफर्ट किए क्लासी दिखते हैं, क्योंकि उनके बेसिक कपड़ों का चुनाव सही है। आपको भी उनकी तरह एकल रंगों वाली शर्ट में निवेश करना चाहिए, जो अच्छी फिटिंग वाली हों। उन्हें अपनी पसंदीदा जींस के साथ पेयर करें और पैरों में स्नीकर्स पहन लें। शाहरुख कई बार सफेद शर्ट और नीली जींस में नजर आ चुके हैं, जो आपके लिए भी शानदार आउटफिट होगा।