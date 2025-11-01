नवंबर में घूमने के लिए शानदार रहेंगी ये जगहें, परिवार संग बना लें योजना

नवंबर शुरू होते ही मौसम ठंडा होने लगता है और यह घूमने के लिए आदर्श समय है। हालांकि, ज्यादातर लोग इसी कश्मकश में रहते हैं कि इस महीने किस जगह की यात्रा करना सही है। अगर आपका भी यही सवाल है तो चिंता छोड़ दें। आज हम आपके लिए नवंबर में घूमने लायक जगहों के सुझाव ले कर आए हैं। इन सभी स्थानों की सुंदरता देखते ही बनती है और यहां ज्यादा ठंड भी नहीं होती है।

#1 जयपुर नवंबर में राजस्थान में हल्की ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए आप जयपुर जा सकते हैं। यह शहर अपनी सांस्कृतिक विरासत, राजसी ठाठ और ऐतिहासिक इमारतों के लिए मशहूर है। आप 'गुलाबी नगरी' की यात्रा करते समय हवा महल, आमेर किले और सिटी पैलेस जैसी इमारतों के दर्शन कर सकते हैं। इन इमारतों में घूमते हुए इनके इतिहास के बारे में जानें और उसे महसूस करने की कोशिश करें।

#2 मुन्नार अगर आप नवंबर में किसी हिल स्टेशन पर छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो मुन्नार का रुख करें। केरल की यह जगह अपनी हरी-भरी पहाड़ियों, चाय के बागानों और खूबसूरत झरनों के लिए जानी जाती है। यह जगह समुद्र तल से लगभग 1,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां का मौसम सुहावना होता है। यहां पर एक टी म्यूजियम भी स्थित है, जहां आप चाय उत्पादन प्रक्रिया को करीब से देख सकते हैं।

#3 कच्छ का रण नवंबर में आपको गुजरात स्थित कच्छ के रण की यात्रा जरूर करनी चाहिए। इस दौरान यहां 'रण उत्सव' आयोजित होता है, जो एक प्रकार का मेला है। यह रण सफेद रेत की चादर से ढका हुआ है, जिसका नजारा अद्भुत होता है। कहा जाता है कि पहले यह स्थान समुद्र का हिस्सा हुआ करता था। यहां आप ऊंट की सवारी कर सकते हैं, जीप सफारी का आनंद ले सकते हैं और मांडवी समुद्र तट पर आराम कर सकते हैं।