जापान के ओकिनावा के लोगों से सीखें सेहतमंद भोजन करने की ये 5 आदतें

ओकिनावा जापान का एक प्रसिद्ध द्वीप है, जहां के लोग अपनी लंबी आयु और स्वस्थ जीवनशैली के लिए जाने जाते हैं। यहां के लोग अपनी खाने की आदतों का खास ध्यान रखते हैं। उनकी डाइट में ताजे फल, सब्जियां, स्वस्थ वसा और कम प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। इस लेख में हम ओकिनावा के लोगों की स्वस्थ भोजन करने की कुछ आदतों के बारे में बताएंगे, जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकती हैं।

#1 ताजे फल और सब्जियों का सेवन करें ओकिनावा के लोग अपनी डाइट में ताजे फल और सब्जियों को अहमियत देते हैं। यहां के लोग रोजाना अलग-अलग प्रकार के फल और सब्जियां खाते हैं, जो विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। इनका सेवन शरीर को साफ करने में मदद करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाता है। इसके अलावा ये पाचन क्रिया को सुधारते हैं और त्वचा को निखरा हुआ बनाते हैं।

#2 कम प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाएं ओकिनावा के लोग कम प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाते हैं। वे ताजे अनाज, फलियां और मेवे आदि का ज्यादा सेवन करते हैं, जो प्राकृतिक होते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में शक्कर और नमक अधिक मात्रा में होते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसके बजाय प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का सेवन करने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और आप स्वस्थ रहते हैं।

#3 धीरे खाएं और छोटे बर्तन इस्तेमाल करें ओकिनावा के लोग खाने को धीरे-धीरे और छोटे बर्तनों में परोसकर खाते हैं। इससे उन्हें अपने भोजन का पूरा स्वाद लेने का मौका मिलता है और वे ज्यादा खाने से बचते हैं। धीरे-धीरे खाने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और पेट भरने का अहसास जल्दी होता है। इसके अलावा छोटे बर्तनों का उपयोग करने से आप कम मात्रा में खाना खाकर भी संतुष्ट महसूस करते हैं, जिससे वजन नियंत्रित रहता है।

