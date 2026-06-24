इन 5 संकेतों से जानें कि आपके शरीर को नहीं मिल रहा पर्याप्त प्रोटीन

#1

बालों का झड़ना

अगर आपके बाल ज्यादा गिर रहे हैं तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपको पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल रहा है। प्रोटीन बालों की मजबूती के लिए जरूरी होता है और इसकी कमी से बाल कमजोर हो सकते हैं। अगर आप रोजाना 50 से 175 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो इससे बालों की मजबूती बढ़ सकती है। इसके लिए आप अपनी खाने की आदतों में सोयाबीन, राजमा, चने और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल कर सकते हैं।