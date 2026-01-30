किसी शादी में जाना है और तैयार नहीं हुईं? आखरी वक्त पर इस तरह करें मेकअप

शादी का सीजन आते ही हर महिला की चाहत होती है कि वह सबसे अलग और खूबसूरत दिखे। हालांकि, कई बार काम-काज के चलते एकदम आखरी वक्त पर ही तैयार होने का समय निकल पाता है। अगर आपको शादी में जाने के लिए तैयार होने का ज्यादा समय नहीं मिला है तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इन सरल मेकअप टिप्स को अपनाकर मिनटों में ही बेहतरीन लुक पा सकती हैं।

#1 चेहरे को दें निखार सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ कर लें, फिर एक फेस प्राइमर लगाएं। इसके बाद एक हल्का कंसीलर इस्तेमाल करें, जो आपके चेहरे की खामियों को छुपाने में मदद करेगा। इसके बाद अच्छी कवरेज वाला फाउंडेशन लगा लें, जो आपकी त्वचा के रंग से मेल खाता हो। फाउंडेशन को अच्छे से फैलाएं, ताकि वह आपकी त्वचा में अच्छी तरह से मिल जाए। इससे आपका चेहरा निखरा हुआ और चमकदार लगेगा।

#2 आंखों को बनाएं आकर्षक आंखों को आकर्षक बनाने के लिए सबसे पहले अपनी आंखों पर एक आईशैडो बेस लगाएं। इसके बाद हल्के भूरे या काले रंग का आईलाइनर लगाएं और इसकी सुंदर-सी विंग भी निकाल लें। इसके बाद मस्कारा का इस्तेमाल करें। यह आपकी पलकों को घना और लंबा दिखाएगा। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो सिर्फ मस्कारा और काजल लगाना ही काफी होगा। आप चाहें तो केवल शिमर वाला आईशैडो भी लगा सकती हैं।

#3 होंठों पर जोड़ें लाली होंठों को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले उन्हें एक लिप बाम से नरम करें। इसके बाद अपने होंठों पर एक हल्के गुलाबी या न्यूड रंग की लिपस्टिक लगाएं। अगर आप चाहें तो चमकीली लिपस्टिक भी लगा सकती हैं, जिससे आपके होंठ और भी आकर्षक दिखेंगे। इसके बाद अपने होंठों पर थोड़ा-सा लिप ग्लॉस लगाएं, ताकि वे चमकदार दिखें और लुक पूरा हो जाए। आप लिप लाइनर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं।

#4 मेकअप को करें सेट होंठों पर लिपस्टिक लगाने के बाद आपको बचा हुआ मेकअप करना चाहिए। अपने गालों पर त्वचा से मेल खाते हुए रंग वाला ब्लश लगा लें। इसके ब्लेंडर से ब्लेंड करें और गालों के ऊपरी हिस्से पर हाइलाइटर लगाएं। इससे आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। आप चाहें तो ब्रोंजर के जरिए चेहरे की कंटूरिंग भी कर सकती हैं। मेकअप पूरा होने के बाद एक सेटिंग स्प्रे लें और उसे पूरे चेहरे पर छिड़कें। इससे मेकअप जगह पर सेट हो जाएगा।