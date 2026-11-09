बड़े आकार के कुत्ते छोटे कुत्तों की तुलना में जल्दी हो जाते हैं बूढ़े- अध्ययन

कुत्तों की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में अंतर का एक कारण 'LINE1' नामक 'जंपिंग जीन' होते हैं। ये जीन जीनोम में घूमते हुए DNA को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन 'DNA मिथाइलेशन' की प्रक्रिया आमतौर पर इस खतरे को कम कर देती है।

अध्ययन में पाया गया कि कुत्तों की उम्र बढ़ने के साथ, LINE1 से जुड़े जीनोम क्षेत्रों के 40 प्रतिशत से अधिक हिस्से में मिथाइलेशन कम हो गया और अलग-अलग कुत्तों में यह कमी अलग-अलग दर से हुई।