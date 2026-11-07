लच्छा पराठा नहीं बन रहा है कुरकुरा? इन 5 गलतियों से बचेंगे तो बनेगा लजीज
क्या है खबर?
लच्छा पराठा एक तरह का कुरकुरा और परतों वाला पराठा होता है। इसे अक्सर बटर पनीर और दम आलू जैसी सब्जियों के साथ आनंद लेकर खाया जाता है। इसे बनाने में कई बार छोटी-छोटी गलतियां हो जाती हैं, जिससे इसका स्वाद और बनावट प्रभावित होती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे बचकर आप अपने लच्छा पराठे को परतदार और खस्ता बना सकते हैं।
#1
आटे की गुणवत्ता पर ध्यान न देना
आटे की गुणवत्ता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप सस्ते और खराब गुणवत्ता वाले आटे का उपयोग करेंगे तो आपका लच्छा पराठा परतदार नहीं बनेगा।
हमेशा अच्छे ब्रांड का मैदा या गेहूं का आटा खरीदें और उसे छानकर ही इस्तेमाल करें। इससे आपके पराठे का स्वाद और बनावट, दोनों बेहतर होंगे।
अच्छे आटे से बना लच्छा पराठा न केवल स्वादिष्ट होगा, बल्कि उसमें सेहत के लिए जरूरी तत्व भी अधिक होंगे।
#2
घी या तेल की मात्रा कम रखना
लच्छा पराठे में घी या तेल की मात्रा कम रखने से उसकी परतें अच्छी तरह नहीं बन पातीं। हर परत के बीच पर्याप्त मात्रा में घी या तेल लगाना चाहिए, ताकि वे अलग-अलग हो सकें और खस्ता बने रहें।
अगर आप कम घी या तेल डालेंगे तो आपका लच्छा पराठा परतदार नहीं बनेगा और उसका स्वाद भी प्रभावित होगा। इसलिए, हमेशा सही मात्रा में घी या तेल का उपयोग करें।
#3
बेलने का तरीका गलत होना
लच्छा पराठे को बेलते समय गलत तरीके अपनाने से भी उसकी परतें खराब हो सकती हैं। इसे सही तरीके से बेलने के लिए पहले छोटे-छोटे गोले बनाएं, फिर उन्हें धीरे-धीरे फैलाते हुए बड़े आकार में बेलें।
ध्यान रखें कि बेलते समय कहीं पर भी मोटाई कम-ज्यादा न हो। इससे आपके पराठे की परतें समान बनेंगी और उसका स्वाद भी बेहतरीन रहेगा।
बेलते समय हल्का दबाव डालें, ताकि आटा अच्छे से फैल सके और परतें भी बनी रहें।
#4
पकाने का तरीका गलत होना
लच्छा पराठा पकाने का तरीका भी बहुत अहम होता है। अगर आप ठंडे हो चुके तवे पर आटा डालते हैं तो वह सही से नहीं पकता और उसकी परतें भी टूट जाती हैं।
इसलिए, सबसे पहले तवे को अच्छे से गर्म कर लें, फिर आटे को डालकर दोनों तरफ घी लगाएं और मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक सेंके। इस प्रकार पकाने से आपका लच्छा पराठा खस्ता और परतदार बनेगा।
#5
पर्याप्त विश्राम न देना
आटे को गूंधने के बाद उसे कुछ देर ढककर रखने पर उसका विश्राम हो जाता है, जिससे वह नरम और आसानी से बेल जाता है। अगर आप तुरंत ही आटे को बेलना शुरू कर देते हैं तो आपका लच्छा पराठा सख्त हो सकता है।
इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपने घर पर आसानी से स्वादिष्ट और पौष्टिक लच्छा पराठा बना सकते हैं। इसे खा कर आपका दिल खुश हो जाएगा।