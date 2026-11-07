लच्छा पराठा नहीं बन रहा है कुरकुरा? इन 5 गलतियों से बचेंगे तो बनेगा लजीज

लच्छा पराठे को बेलते समय गलत तरीके अपनाने से भी उसकी परतें खराब हो सकती हैं। इसे सही तरीके से बेलने के लिए पहले छोटे-छोटे गोले बनाएं, फिर उन्हें धीरे-धीरे फैलाते हुए बड़े आकार में बेलें।

ध्यान रखें कि बेलते समय कहीं पर भी मोटाई कम-ज्यादा न हो। इससे आपके पराठे की परतें समान बनेंगी और उसका स्वाद भी बेहतरीन रहेगा।

बेलते समय हल्का दबाव डालें, ताकि आटा अच्छे से फैल सके और परतें भी बनी रहें।