दक्षिण भारतीय व्यंजनों में शुमार कुजी पनियारम को बनाना है आसान, जानिए रेसिपी

कुजी पनियारम दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय व्यंजन है, जो स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। यह व्यंजन चावल और उरद दाल के आटे से बनाया जाता है और इसे खासतौर से नाश्ते या शाम की चाय के साथ परोसा जाता है। कुजी पनियारम को बनाने की रेसिपी सरल है और इसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है। आइए जानते हैं इसे कैसे बनाया जा सकता है।

सामग्रियां कुजी पनियारम बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियां कुजी पनियारम दक्षिण भारतीय व्यंजन है, लेकिन इसके लिए जरूरी सामग्रियां आपकी रसोई में मिल जाएंगी। इसके लिए आपको एक कप चावल का आटा, आधा कप उरद दाल का आटा, एक चौथाई चम्मच मेथी दाना, आधा छोटा चम्मच राई, एक बड़ा चम्मच तेल, बारीक कटी हुई हरी मिर्च (स्वादानुसार), बारीक कटी हुई अदरक (स्वादानुसार), करी पत्ता, नमक (स्वादानुसार), पानी (आटे को भिगोने के लिए), नारियल का बुरादा, हरा धनिया और तेल या घी (तलने के लिए) चाहिए होगा।

#1 आटे का घोल बनाएं सबसे पहले एक बड़े बर्तन में चावल का आटा और उरद दाल का आटा मिलाएं। इसमें मेथी दाना डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण में पानी डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार करें। ध्यान रखें कि घोल ज्यादा पतला न हो। घोल तैयार करने के बाद इसे ढककर 8-10 घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि यह अच्छे से फूल जाए और उसमें बुलबुले बनने लगें। यह प्रक्रिया स्वाद को बढ़ाने में मदद करती है।

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#2 मसाला तैयार करें कुजी पनियारम के लिए मसाला तैयार करना आपका अगला स्टेप होगा। इसके लिए एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें राई डालें। जब राई चटकने लगे तो इसमें करी पत्ता, हरी मिर्च और अदरक डालकर भूनें। इसके बाद इसमें नारियल का बुरादा डालें और मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मसाले को ठंडा होने दें और फिर इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिलाएं। यह मसाला पनियारम को खास स्वाद देगा।

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#3 कुजी पनियारम को पकाएं कुजी पनियारम को पकाने के लिए एक विशेष बर्तन होता है, जिसे 'पानियारम पैन' कहते हैं। इस पैन में पहले थोड़ा तेल डालें और फिर हर खांचे में थोड़ा-थोड़ा घोल भरें। इसके बाद पैन को ढककर धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि सभी पनियारम सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। इन्हें पलट-पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से सेंके। इस प्रक्रिया से पनियारम का स्वाद और भी बढ़ जाता है।