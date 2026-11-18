केराटिन ट्रीटमेंट करवाने से पहले सही पार्लर का चयन करना बहुत जरूरी है। एक अच्छे पार्लर में अनुभवी स्टाफ होता है, जो आपके बालों की जरूरतों को समझता है और सही तरीके से उपचार देता है।

इसके अलावा पार्लर की सफाई और उपकरणों की गुणवत्ता पर भी ध्यान दें। इससे न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि आपके बालों को भी बेहतर देखभाल मिलेगी और आप उपचार के दौरान किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करेंगे।