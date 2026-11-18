केराटिन ट्रीटमेंट करवाने से पहले जान लें ये बातें, होगा फायदा
क्या है खबर?
केराटिन ट्रीटमेंट एक लोकप्रिय बालों का उपचार है, जो बालों को मुलायम और चमकदार बनाने में मदद करता है। हालांकि, इस उपचार को करवाने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लेना अहम है ताकि आपको किसी तरह की असुविधा न हो। आइए आज हम आपको केराटिन ट्रीटमेंट से जुड़ी जरूरी बातें बताते हैं, जिनसे आप अपने बालों को सही तरीके से उपचार दे सकें और इसके फायदे भी पा सकें।
#1
सही पार्लर का चयन करें
केराटिन ट्रीटमेंट करवाने से पहले सही पार्लर का चयन करना बहुत जरूरी है। एक अच्छे पार्लर में अनुभवी स्टाफ होता है, जो आपके बालों की जरूरतों को समझता है और सही तरीके से उपचार देता है।
इसके अलावा पार्लर की सफाई और उपकरणों की गुणवत्ता पर भी ध्यान दें। इससे न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि आपके बालों को भी बेहतर देखभाल मिलेगी और आप उपचार के दौरान किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करेंगे।
#2
उपचार के दौरान धैर्य रखें
केराटिन ट्रीटमेंट का समय थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है।
यह प्रक्रिया लगभग 2-3 घंटे तक चलती है, जिसमें आपके बालों को धोकर उपचार किया जाता है। इस दौरान अपने फोन या किताबों के साथ समय बिताएं ताकि आपको बोरियत न हो।
इसके अलावा पार्लर के माहौल का आनंद लें और स्टाफ से बातचीत करें। इससे आपका मन भी लगा रहेगा और आप उपचार का पूरा अनुभव अच्छे से ले पाएंगे।
#3
रासायनिक उत्पादों से बचें
कुछ सस्ते रासायनिक उत्पाद आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों का ही चयन करें।
केराटिन ट्रीटमेंट के दौरान इस्तेमाल होने वाले उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी होती है या आपकी त्वचा ज्यादा संवेदनशील है तो अपने हेयर स्टाइलिस्ट को पहले ही बता दें ताकि वे आपके लिए सही उत्पादों का चयन कर सकें।
#4
गर्मी से बचाव करें
केराटिन ट्रीटमेंट के बाद बालों पर ज्यादा गर्मी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि इससे उपचार का असर कम हो सकता है।
हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर आदि का इस्तेमाल न करें और बालों को प्राकृतिक तरीके से सुखाएं।
इसके अलावा बालों को खुला रखने की बजाय बांधकर रखें ताकि वे सुरक्षित रहें। अगर जरूरी हो तो हल्की गर्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा गर्मी न लगे।
#5
सही देखभाल करें
केराटिन ट्रीटमेंट के बाद सही देखभाल करना बहुत जरूरी होता है।
इसके लिए सल्फेट रहित शैंपू और कंडीशनर का इस्तेमाल करें ताकि आपके बाल लंबे समय तक मुलायम बने रहें।
इसके अलावा हफ्ते में एक बार हेयर मास्क लगाना भी फायदेमंद होता है। इससे आपके बालों को जरूरी पोषण मिलता है और वे स्वस्थ रहते हैं।
इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप केराटिन ट्रीटमेंट का पूरा फायदा उठा सकते हैं।