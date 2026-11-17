हेयर स्पा कराने से पहले अपने बालों के प्रकार पर ध्यान दें। अगर आपके बाल सूखे हैं तो नमी देने वाला स्पा करवाएं। वहीं तैलीय बालों के लिए गहराई से साफ करने वाला स्पा बेहतर रहेगा।

इसके अतिरिक्त अगर आपके बाल नाजुक या टूटने वाले हैं तो पानी की कमी पूरी करने वाला स्पा करवाना अच्छा रहेगा। इससे बालों को पोषण मिलेगा और वे स्वस्थ रहेंगे।

सही प्रकार का हेयर स्पा चुनने से आपके बालों की देखभाल बेहतर हो सकेगी।