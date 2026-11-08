एक्यूप्रेशर को अपनाने से पहले जान लें ये 5 बातें, होगा फायदा

एक्यूप्रेशर एक पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धति है, जिसमें शरीर के खास बिंदुओं पर दबाव डालकर विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज किया जाता है।

यह तकनीक न केवल दर्द कम करने में मदद करती है, बल्कि तनाव और चिंता को भी घटाती है।

इसके अलावा यह खून के बहाव को बेहतर बनाती है और शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है। एक्यूप्रेशर को अपनाने से पहले इसकी सही जानकारी होना जरूरी है ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सकें।