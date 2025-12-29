खुद को कैसे फिट रखते हैं साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय? जानिए डाइट और वर्कआउट रूटीन

साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वह अपने बेबाक अंदाज से अपने प्रशंसकों के दिलों पर राज करते हैं और कमाल की फिल्में देते हैं। उनकी उम्र भले ही 51 साल है, लेकिन वह जवान लोगों जितने फिट रहते हैं। इसका श्रेय उनकी पौष्टिक डाइट और वर्कआउट रूटीन को जाता है। आज के लेख में हम आपको विजय की सेहत का राज बताएंगे, जिससे आप भी उनकी तरह फिट रह सकें।

डाइट कैसी है विजय की डाइट? विजय सेहतमंद रहने के लिए कोई फैंसी डाइट नहीं अपनाते हैं। हालांकि, वह साधारण और घर पर बने खाने का सेवन करके ही फिट रहते हैं। वह संतुलित डाइट लेते हैं और अनुशासित रहते हैं। विजय पूरे दिन कई बार छोटे-छोटे मील लेते हैं। ऐसा करने से उनके शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं और उन्हें भारीपन भी महसूस नहीं होता है। उनके खान-पान में मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय भोजन ही शामिल होता है।

नाश्ता नाश्ते में क्या खाते हैं विजय? विजय की दिनचर्या बहुत ही स्वस्थ है, जिसमें वर्कआउट और सही खान-पान का मेल रहता है। वह रोजाना सुबह 9 बजे उठ जाते हैं और पौष्टिक नाश्ता करते हैं। उन्हें सुबह प्रोटीन से समृद्ध इडली खान पसंद है, जिससे पेट हल्का रहता है और ऊर्जा भी मिलती है। इसके साथ वह पीनट बटर और ताजा फलों का सेवन भी करते हैं। पेय के लिए वह चाय या कॉफी नहीं, बल्कि नारियल पानी पीना पसंद करते हैं।

खाना ऐसा होता है विजय का दिन का खाना विजय दिन का खाना थोड़ा भारी खाते हैं, ताकि उनका पेट भी भर सके और वह दिनभर ऊर्जावान भी बने रह सकें। उनकी खाने की थाली में प्रोटीन का कोई न कोई स्त्रोत जरूर होता है, जो ताकत बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ वह चावल का लुत्फ उठाते हैं, जो कार्ब का बढ़िया स्त्रोत होता है। उनकी थाली में ताजा सब्जियां भी शामिल रहती हैं, जो फाइबर प्रदान करती हैं और पाचन में मदद करती हैं।

जानकारी हल्का रखते हैं रात का खाना विजय रात का खाना 7 से 7:30 बजे तक खा लेते हैं और हल्का भोजन ही लेते हैं। इससे उनका पेट भारी नहीं होता और वह अच्छी नींद ले पाते हैं। रात में विजय सूप या सलाद खान पसंद करते हैं।