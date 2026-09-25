दक्षिण भारत का सदियों पुराना पारंपरिक पेय है अम्बाली, जानिए इसे पीने के फायदे

अम्बाली बनाने के लिए एक कटोरे में रागी का आटा लें और उसे पानी के साथ मिलाएं। अब एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें हल्का उबाल आने के बाद रागी वाला मिश्रण डालें।

इसे कुछ देर तक पकाएं, ताकि इसका गाढ़ा पेस्ट बन जाए और फिर ठंडा होने के लिए रख दें। जब आपको इसे पीना हो तो इसकी थोड़ी मात्रा लें और उसमें पानी, छाछ या दही, नमक, जीरा पाउडर, प्याज, लहसुन और अदरक आदि डालकर पिएं।