दक्षिण भारत का सदियों पुराना पारंपरिक पेय है अम्बाली, जानिए इसे पीने के फायदे
क्या है खबर?
अम्बाली दक्षिण भारत का एक पारंपरिक पेय है, जो कई पीढ़ियों से बनाया जा रहा है। यह पेय मुख्य रूप से रागी, दही या छाछ और पानी से तैयार किया जाता है। अम्बाली का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें प्राकृतिक प्रीबायोटिक गुण होते हैं, जो पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं कि अम्बाली का सेवन कैसे किया जा सकता है और इसके क्या-क्या फायदे हैं।
रेसिपी
अम्बाली बनाने का तरीका
अम्बाली बनाने के लिए एक कटोरे में रागी का आटा लें और उसे पानी के साथ मिलाएं। अब एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें हल्का उबाल आने के बाद रागी वाला मिश्रण डालें।
इसे कुछ देर तक पकाएं, ताकि इसका गाढ़ा पेस्ट बन जाए और फिर ठंडा होने के लिए रख दें। जब आपको इसे पीना हो तो इसकी थोड़ी मात्रा लें और उसमें पानी, छाछ या दही, नमक, जीरा पाउडर, प्याज, लहसुन और अदरक आदि डालकर पिएं।
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पाचन तंत्र के लिए है लाभकारी
अम्बाली का सेवन पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें प्राकृतिक गुण होते हैं, जो आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और पाचन क्रिया को सुधारते हैं।
यह पेय कब्ज, गैस और पेट दर्द जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है। नियमित रूप से अम्बाली का सेवन करने से पेट की सफाई होती है और आंतों का स्वास्थ्य बेहतर होता है, जिससे आप हल्का महसूस करते हैं।
#2
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में है सहायक
अम्बाली विटामिन-C और अन्य जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसमें एंटीऑक्सिडेंट्स भी होते हैं, जो शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति देते हैं।
नियमित रूप से अम्बाली पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और आप बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। इस पेय का सेवन खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो अक्सर बीमार पड़ते हैं या जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है।
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त्वचा के लिए है फायदेमंद
अम्बाली का सेवन त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद विटामिन-C त्वचा की चमक बढ़ाने और उसे निखारने में मदद करता है।
इसके अलावा यह त्वचा की गहराई तक पहुंचकर उसे पोषण देता है। नियमित रूप से अम्बाली पीने से आपकी त्वचा हाइड्रेटेड रहती है और उसकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है।
इसके साथ ही यह त्वचा को ताजगी और युवा बनाए रखने में भी मदद करता है।
#4
हृदय स्वास्थ्य के लिए है अच्छा
अम्बाली का सेवन दिल के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स दिल की बीमारियों के खतरे को कम करते हैं और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं।
इसके अलावा यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी संतुलित रखता है, जिससे दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम होता है। अम्बाली में फाइबर भी होता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है।