जापानी महिलाओं जैसे रेशमी और घने बाल चाहिए? जानिए उनका बाल धोने का तरीका

जापान की महिलाओं के बाल घने, लंबे और रेशमी होते हैं। वे अपने बालों को जल्दबाजी में नहीं, बल्कि समय लेकर एक खास तरीके से धोती हैं। यही कारण है कि उनके बालों की देखभाल अच्छे से हो पाती है और उन्हें बालों की समस्यों से भी जूझना नहीं पड़ता। आज के लेख में हम आपको जापानी महिलाओं का बाल धोने का तरीका बताएंगे, जिसकी मदद से आपके बाल भी स्वस्थ बने रहेंगे।

#1 शैंपू से पहले करें सिर की मालिश जापानी महिलाएं बाल धुलने से पहले अपने सिर की त्वचा को साफ करना भी पसंद करती हैं। इसके लिए वे शैंपू इस्तेमाल करने से पहले सिर की मसाज करती हैं। आप सूखे बालों पर सिलिकॉन का ब्रश रगड़कर मसाज कर सकती हैं। रोजाना कुछ मिनट तक यह करें, ताकि सिर में जमी मृत त्वचा साफ हो सके। इस प्रक्रिया से सिर तक रक्त संचार बेहतर हो जाता है और बालों को घना बनाने में भी मदद मिलती है।

#2 बालों में लगाए थोड़ा-सा तेल शैंपू बालों के प्राकृतिक तेलों को साफ कर देता है, लेकिन तेल लगाने से उन्हें बरकरार रखने में मदद मिलती है। ऐसे में शैंपू करने से पहले जापानी महिलाएं बालों में थोड़ा-सा तेल लगाती हैं। तेल को थोड़ा गर्म करें और उंगलियों की मदद से सिर की त्वचा की मालिश करें। बचे हुए तेल को बालों पर लगाएं और इसे कुछ मिनट तक किसी हेयर मास्क की तरह सूखने दें। इसके बाद शैंपू लगाएं और गुनगुने पानी से बाल धुलें।

#3 चावल के पानी से साफ करें बाल J-ब्यूटी में चावल के पानी का काफी इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा इससे बाल धोना भी फायदेमंद होता है। यह चावल को पानी में भिगोकर और छानकर तैयार किया जाता है। शैंपू और कंडीशनर इस्तेमाल करने के बाद चावल के पानी से अपने बालों को धो लें। ऐसा करने से बालों की चमक बढ़ जाएगी और वे मुलायम हो जाएंगे। यह उत्पाद एक प्राकृतिक कंडीशनर की तरह भी काम कर सकता है।

#4 धोने के बाद ऐसे सुखाएं बाल अगर आप बालों को सुखाने के लिए तौलिए को बालों पर रगड़ देती हैं तो आपके बाल कमजोर हो जाएंगे। इसके बजाय आपको तौलिए से दबा-दबाकर बालों को सुखाना चाहिए। इसके लिए माइक्रोफाइबर वाली तौलिया चुनें या फिर पुरानी कॉटन की टी-शर्ट का इस्तेमाल कर लें। तौलिए की मदद से बालों को हल्के हाथों से दबाएं, जिससे वह पानी सोख लेगी और बाल उलझकर टूटेंगे नहीं। ऐसा करने से बालों का झड़ना भी कम हो जाएगा।