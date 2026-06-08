हमेशा व्यस्त रहने का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

हमेशा व्यस्त रहना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हो सकता है हानिकारक, जानिए कैसे

लेखन सयाली 03:59 pm Jun 08, 202603:59 pm

क्या है खबर?

आजकल हर कोई व्यस्त रहने की कोशिश कर रहा है। चाहे वह ऑफिस का काम हो या घर के काम, सब कुछ समय पर पूरा करने की कोशिश की जाती है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि हमेशा व्यस्त रहना मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे लगातार काम में डूबे रहना आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।